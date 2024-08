Store hvide hajers overraskelse 3-vejs split

Nye gen-sekventeringsværktøjer har netop afsløret en velbevaret hemmelighed – at der findes tre forskellige slags hvidhajer, og desværre for dem har de en tendens til ikke at blande sig.

De hvide hajer, der befolker det nordlige Stillehav, er forskellige fra dem i det sydlige Stillehav og Det Indiske Ocean - og begge grupper adskiller sig fra dem i det nordlige Atlanterhav og Middelhavet.

Selvom stadig alle tilhører arten Carcharadon carcharias de tre grupper blev fysisk adskilt under den "næstsidste istid" for mellem 240,000 og 130,000 år siden. Denne istid så havniveauer og vandtemperaturer falde og derefter stige, og havstrømme ændrede sig og skabte usynlige barrierer for hajvandring.

Hver gruppe udviklede sin egen særskilte genetiske profil og forbliver isoleret fra de andre, når det kommer til avl. Efterhånden som denne proces fortsætter, og hvis hver gruppe overlever, vil den i sidste ende udvikle sig til en særskilt art.

Forskere fra Nord Universitet i Norge, ledet af professorerne Galice Hoarau og Leslie Noble, samarbejdede med et internationalt videnskabeligt hold for at studere hvidhajer i, hvad de siger er hidtil usete detaljer.

De undersøgte 106 prøver og brugte genetiske markører kaldet SNP'er (single nucleotide polymorphisms) til at sekventere hele genomerne fra 17 af dem sammen med udvalgte dele af de andres genomer.

Hver haj kunne let identificeres som tilhørende en af ​​de tre populationer - med en undtagelse, en enkelt hybridhaj, der viste en kombination af gener fra Indo-Stillehavet og Nord-Stillehavet.

Trusler mod hajer

Genetisk divergens, der stammer fra den næstsidste istid, er tidligere blevet bemærket i en lang række arter. "For eksempel er den samme type divergens blevet fundet i manta stråler rundt om i Sydafrika på samme tid," siger professor Hoarau.

Men opdagelsen er bekymrende for hvidhajer, idet hver gruppe er afhængig af en mindre gruppe til at videregive sine gener end tidligere indset, og tabet af en gruppe ville fjerne gener fra poolen, som usandsynligt ville have overlevet andre steder.

Nord-teamet: Prof Galice Hoarau, Prof Leslie Noble, Isabel Wagner og Martina Kopp (Nord University)

Den globale hvidhajbestand menes at være næsten halveret i løbet af det sidste halve århundrede. Middelhavsbestanden fortsætter med at falde kraftigt, da hajer bliver bifangst i fiskeriet, deres naturlige bytte af tun og sæler falder, og forureningen stiger.

Omkring Cape Town i Sydafrika og ud for Californien er lokalbefolkningen kollapset på grund af spækhuggere, ulovlig hajfinning og klimaændringer, mens antihajer omkring Australien og Sydafrikas Eastern Cape er designet til at holde dem væk fra strande dræber mange.

Aktuelle vejskilte

Under migrationer antages det, at individuelle hajer bruger store havstrømme som vejvisere, holder sig til specifikke områder og potentielt opretholder deres adskillelse.

"Seneste arbejde peger på, at klimaændringer ændrer adskillige havstrømme, med et tippepunkt, der forventes at ændre deres styrke og position på mindre end 50 år," siger Prof Noble.

"Skulle disse barrierer ændre sig, kan slægter krydses hyppigere, men vores resultater tyder på, at afkommet måske ikke er levedygtigt. Føj det til andre udfordringer, og uden omfokuseret bevaringsforvaltning ser udsigterne for dette top-rovdyr og dets økosystemer mindre end lovende ud."

Prof Noble siger, at ved at bruge de nye værktøjer "og samarbejde med hajforskere over hele verden har vi produceret det første virkeligt globale syn på tilslutning i hvidhajpopulationer". Nu håber holdet, at værktøjerne kan bruges til at studere en række andre hajarter. Undersøgelsen er publiceret i Current Biology.

