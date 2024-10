HMS OCToPUS bevæbner dykkere til at så havgræs hurtigt

En innovativ enhed kaldet HMS Blæksprutte at blive prøvet af bevaringsdykkere har vist "lovende tegn på succes", efter mange års søgen efter effektive teknikker til at genoprette strandenge, siger den britiske velgørenhedsorganisation Ocean Conservation Trust (OCT).

OLT fokuserer på bevarelse af havgræs gennem sin Blue Meadows-programmet, med det formål at beskytte eksisterende bede og på længere sigt genoprette de mange, der er gået tabt i de seneste årtier.

Den siger, at det tog inspiration til HMS Blæksprutte fra hydroseeding, en jordbaseret planteproces designet til at sprede frø hurtigt. Dens egen Hydro Marine Seeding (HMS) er en teknik, hvorved søgræsfrø sprøjtes direkte ned i havbunden.

OCT gav Plymouth-firmaet Absolute Product Design til opgave at konstruere en fjederbelastet håndholdt enhed baseret på en fugepistol, den sidste del af Blæksprutte navn der stammer fra "tryksat undervandssåmaskine". Pistolens 1.5 liters kammer er fyldt med Zostera marina frø suspenderet i et bæremedium.

Bevæbnet og klar til at så (OCT)

I løbet af et 20-minutters dyk kan en enkelt dykker bruge en Blæksprutte enhed til at injicere 2,000 søgræsfrø, siger OCT. Dets Ocean Habitat Restoration-team har nu brugt kanonerne til at så 1.5 hektar havbund i Solent Maritime og to hektar i Plymouth Sound National Marine Park.

Mens de fortsætter med at overvåge restaureringsstederne, rapporterer de, at de foreløbige tegn på regenerering af havgræssengene har været positive.

"Vi fokuserer udelukkende på havgræs under tidevand, og med det er der en række yderligere udfordringer, der følger med at arbejde under bølgerne," sagde Amelia Newman, OCT havgræss akvakulturtekniker. "Så vi er virkelig begejstrede for at være på dette stadie med vores nye enhed og begynde at se, hvordan det kan revolutionere den måde, OCT går til at genoprette dette livsvigtige habitat på.

3.5 hektar havbund er allerede blevet sået (OCT)

"Vi er så taknemmelige for støtten fra en af ​​vores nøglepartnere, Ørsted, og ingeniørerne hos Absolute Product Design, som har været fundamentale i udviklingen af ​​denne innovative enhed."

"Tangræsenge er højeffektive kulstofdræn, som forbedrer vandkvaliteten og giver mad og husly til adskillige vigtige arter som tobis og sild," sagde Samir Whitaker, biodiversitetsansvarlig specialist for Ørsted, et grønt energiselskab. "Storbritannien har mistet op til 90 % af sit havgræs, men grupper som Ocean Conservation Trust har vist, at vi kan bringe det tilbage."

I samarbejde med Sonardyne, MarineSee, Voyis og Blue Robotics siger OCT, at det også har udviklet en specialiseret ROV for yderligere at udvide sin bevaringsindsats. Køretøjet gør det muligt at kortlægge søgræs i, hvad det siger er hidtil usete detaljer ved at producere højopløsningsfotogrammetri for at spore restaureringsindsatsen og overvåge etablerede bede.

Den nye ROV (OCT)

ROV'ens præcision vil også gøre det muligt for OLT bedre at forstå sæsonmæssige og årlige ændringer i strandengene, hedder det.

"Vi er meget heldige at tilbringe meget tid i og på vandet, men denne teknologi lover en meget mere nøjagtig, detaljeret og effektiv måde, vi kan overvåge nogle af de vigtigste målinger for søgræss sundhed på," sagde Oktober bevaringsprojektleder Andy Cameron. "Hvilket også betyder, at vi kan bruge dykkere forskelligt til ting, som ROV'en ikke kan."

