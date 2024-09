Navy frigiver 6 restaurerede skildpadder på Azorerne

Royal Navy har sendt seks sjældne skildpadder tilbage til det varme atlantiske vand, genoprettet til helbred efter at være blevet skyllet op i en "kold-chokeret" tilstand på britiske kyster for omkring 20 måneder siden.

Besætning på patruljeskibet HMS Medway løsladt dem ud for Azorerne, mens hun var på vej fra Plymouth til Caribien for at støtte internationale bekæmpelse af narkotikasmugling og hjælpe orkanramte øsamfund.

I de første måneder af 2023, Divernet havde rapporteret om en oversvømmelse af koldchokerede skildpadder strander i Storbritannien. Det var, da den halve snes unge var blevet fejet fra den caribiske eller amerikanske østkyst af stærke vinde og atlantiske strømme. De ville være døde, hvis de ikke var blevet vasket op og reddet.

Nærbillede af en af ​​skildpadderne (Royal Navy)

Fem kom i land i Cornwall og Devon og blev passet af personalet på Newquay's Blue Reef Aquarium, mens den sjette blev genoprettet til helbred af Anglesey Sea Zoo efter at være blevet fundet på en ø-strand.

"Alle skildpadderne ankom i en svækket tilstand - i mange tilfælde var vi usikre på, om de ville klare det natten over," sagde Blue Reef Aquariums gruppekurator Steve Matchett.

"Alle var dehydrerede og afmagrede. Dette skyldes, at man har været for kold i en længere periode og ikke er i stand til at fodre/fungere korrekt. De har alle haft fremgang, når vi fik dem forbi de indledende stadier."

Plejeundervisning fra Blue Reef Aquarium-personale for frivillige RN-skildpaddeholdere, underløjtnant Adam Whitelaw og ingeniørtekniker Ryan Brooks (Royal Navy)

undervejs

Da det blev tid til at hjemsende skildpadderne – ved navn Jason, Gordon, Perran, Hayle, Holly og Tonni – tilbød Royal Navy sin hjælp og læssede dem ombord Medway i kasser sammen med sin almindelige last af fødevareforsyninger, maskinreservedele og katastrofehjælpssæt.

Besætning samles for at se skildpadden frigives (Royal Navy)

Skildpadderne krævede ikke fodring, mens de var om bord, kun for at deres containere skulle holdes rene og vandtemperaturen holdt over 20°C. En af to sejlere, der meldte sig frivilligt som midlertidige skildpaddeholdere, ingeniørtekniker Ryan Brooks, beskrev dem som "overraskende lav vedligeholdelse".

"Det eneste, vi virkelig skal gøre, er at sikre, at deres bure er rene, og at skildpadderne selv er glade, hyggelige og fugtige - at de ikke tørrer ud eller lider af ømme pletter - så det betyder i bund og grund, at de skal tjekkes ind to gange om dagen." sagde han.

Tilbage på havet

Medway's besætning samledes på flydækket for at se skildpadderne blive returneret til havet ud for Azorerne. "Som professionelle søfolk er mange af os ivrige efter at gøre, hvad vi kan for at reducere tabet af biodiversitet på havet," sagde RNs seniorrådgiver for maritim miljøbeskyttelse, Rod Jones.

Slut på den vestgående rejse for en skildpadde (Royal Navy)

"At møde havets dyreliv er en af ​​de store glæder ved søfart, og hvis vi kan hjælpe, selv på en lille måde, til at gøre det mere sandsynligt i fremtiden, er vi glade for at kunne gøre det."

"Det er det, vi har sigtet efter siden dag ét," sagde Frankie Hobro, ejer af Anglesey Sea Zoo, da Tonni, skildpadden den havde behandlet, blev indsamlet. "Vi er spændte og en smule følelsesladede på en glad måde.

"Hun er også i meget, meget trygge hænder. Det er vidunderligt at se, hvor entusiastiske og spændte søværnets besætning er, og hvor ivrige de er efter at passe på disse skildpadder – det er dejligt.”

