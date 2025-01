Spækhuggerkalvedødstrøst – men ikke til J35

Hunkalven, der for nylig blev født af spækhuggeren Tahlequah i Puget Sound, Washington, er død - og den sørgende mor siges igen at have liget hos sig, som hun berømt gjorde med en tidligere død kalv for syv år siden.

Forskere fra Center for Hvalforskning (CWR) havde rapporteret, at moderen, officielt betegnet J35 blandt J-bælg af Pacific North-West spækhuggere, havde født - men de havde også advaret om, at hendes opførsel og hendes kalv J61 havde givet anledning til sundhedsmæssige bekymringerSom Divernet rapporteret den 27. december.

"J61's død er særligt ødelæggende, ikke bare fordi hun var en hun, der en dag potentielt kunne have ledet sin egen matriline, men også i betragtning af historien om sin mor J35, som nu har mistet to ud af fire dokumenterede kalve - som begge var kvindelige,” udtalte CWR.

Orca J35 overlevede ikke (Maya Sears)

Den tilføjede, at J35 først var blevet set ved at bruge hendes talerstol eller en fin at bære J61s lig nytårsdag. En sådan sorgadfærd var kendt, selvom hendes handlinger i 2018, da hun tilbagelagde en distance på 1,600 km på denne måde i 17 dage, havde tiltrukket sig international opmærksomhed, fordi de var så ekstreme.

Spækhuggerbælge er udvidede familier, der bliver sammen hele livet. Sørgende mødre kan yderligere udtrykke deres følelser ved at ændre deres opkald, reducere fødeindtagelsen eller bremse deres bevægelser, mens andre spækhuggere i bælgen ofte bliver tæt på for at yde støtte.

Mangel på laks

J35s første kalv er nu 14 og hendes tredje, født i 2020, er også i live. De er en del af den kritisk truede sydlige bosiddende spækhugger-bestand (SRKW), som lider under mangel på forsyninger af Chinook-laksen, der er deres primære fødekilde, kombineret med virkningerne af forurening, fartøjsstøj og klimaændringer.

Bestanden er reduceret til 75, inklusive hvad der menes kun at være 23 ynglende hunner.

NOAA Fiskeri havde tidligere rapporteret, at J35's kropstilstand havde virket 'subnormal', hvilket tyder på, at hun måske ikke har været i stand til at opbevare nok fedt til vellykket diegivning, og at kalven sandsynligvis var født for tidligt og ikke havde set livlig ud.

Der var grund til trøst for J35's tab den sidste dag af 2024, dog med bekræftelse af fødslen af ​​en anden SRKW spækhugger, betegnet J62. Set blandt en række voksne kvinder, var dets køn og moderens identitet endnu ikke fastlagt. "Kalven så fysisk og adfærdsmæssigt normal ud," rapporterede CWS.

Forskerne planlægger at foretage opfølgende observationer af både J35 og ny kalv J62, efterhånden som forholdene og spækhuggeres bevægelser tillader det.

