Hajer forlader varme koralrev - fuglebaj giver kun opad

Grå revhajer bliver tvunget til at forlade deres naturlige levesteder koralrevene, da høje havtemperaturer får dem til at blege, ifølge ny britisk ledet forskning.

At opgive reef-residence i tider med miljøstress afspejles i mere udbredte og hyppige migrationer til forskellige områder og stadig længere perioder med fravær.

Sådanne effekter blev set at vedvare i så længe som 16 måneder under den ekstreme El Niño-begivenhed i 2015-2016, som forårsagede betydelig blegning i undersøgelsesregionen - den afsidesliggende Chagos-øgruppe i Det Indiske Ocean. Forskerne har udtrykt bekymring for, hvad der vil ske, når blegning bliver en årlig begivenhed, som forventes at finde sted fra så snart som 2043.

Det internationale forskerhold blev ledet af havforskere kl Lancaster University og ZSL (Zoological Society of London) og finansieret af Bertarelli Foundation. Mellem 2013 og 2020 overvågede de hajens bevægelser ved at fastgøre akustiske satellitsporere til mere end 120 hajer og installere akustiske modtagere omkring Chagos koralatoller.

Mere end 714,000 akustiske detektioner blev optaget og i samarbejde med Jordobservation videnskabsmænd ved King's College i London, blev disse kombineret med satellitdata, der registrerede revet miljøstress.

Afvejning for hajer

"Disse resultater giver nogle af de første beviser på, hvordan rev-ændringer som reaktion på miljøstress, noget der bliver både mere ekstremt og hyppigere, påvirker hajers bevægelse," sagde hovedforsker Dr. David Jacoby fra Lancaster University.

"Grå revhajer er et almindeligt, hjemmehørende rovdyr til revene i Indo-Stillehavet, der begiver sig væk fra revet for at spise, men mange er nødt til at beslutte sig for, om de vil undslippe de stressede rev.

"Stået over for en afvejning skal hajer beslutte, om de vil forlade revets relative sikkerhed og bruge mere energi på at forblive kølige eller blive på et rev under suboptimale forhold, men spare energi.

”Vi tror, ​​at mange vælger at bevæge sig ud i offshore, dybere og køligere farvande, hvilket er bekymrende. Mange rev rundt om på kloden har allerede set et betydeligt fald i hajer på grund af udnyttelse, og dette fund har potentiale til at forværre disse tendenser."

Kompleks balance

"Som store rovdyr spiller grå revhajer en meget vigtig rolle i koralrevs økosystemer," sagde hovedforfatter Dr. Michael Williamson fra ZSL's Institute of Zoology. "De opretholder et fint afbalanceret fødenet på revet, og de cirkulerer også næringsstoffer til koralrev fra dybere vand, hvor de ofte spiser.

"Et tab af hajer og de næringsstoffer, de bringer, kan påvirke revenes modstandsdygtighed i perioder med høj miljøstress."

"I takt med at klimaændringer medfører stigende usikkerhed og flere og hyppigere ekstreme stressbegivenheder, vil den vigtige økologiske rolle, disse rovdyr spiller på koralrevene, sandsynligvis ændre sig, da de tilbringer mere tid væk fra de rev, de er knyttet til," sagde Dr. Jacoby.

"Konsekvenserne af dette er endnu ikke fuldt ud forstået, men i betragtning af den komplekse balance mellem arter og trofiske interaktioner, der forekommer på koralrev, vil der helt sikkert være væsentlige ændringer."

Næringsstof strømme

En positiv var, at akustiske modtagere på visse steder markerede en stigning i hajens ophold – en forklaring på det kunne være guano.

Nyere forskning i Chagos-øgruppen har vist, at nogle rev har større næringsstofstrømme på grund af deres fastboende havfugle, hvilket resulterer i øget fiskebiomasse og mere modstandsdygtighed over for flere stressfaktorer.

"Nogle af vores modtagere, der så et større antal hajer opholde sig, var også i nærheden af ​​øer med havfuglepopulationer," bemærkede Dr. Wiliamson. De studere er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Kommunikationsbiologi.

