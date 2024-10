Hajers spidse måltider kunne være redning for tang

Uafskrækket af disse rygsøjler ser det ud til, at nogle hajer ikke finder noget mere uimodståeligt end at æde en søpindsvinssnack – og forskere ved Australiens University of Newcastle regner med, at opdagelsen kan vise sig at være afgørende for at redde tangskove fra masseprøvning af pindsvin.

Indfødt i det tempererede hav ud for den sydøstlige kyst i New South Wales, langpiggede søpindsvin (Centrostephanus rodgersii) har reageret på havopvarmningen i Australien ved at sprede sig sydpå i farvandene ud for Victoria og Tasmanien.

Havene i regionen opvarmes med næsten fire gange den globale gennemsnitlige hastighed, og pindsvinene fortærer tangen og hvirvelløse dyr på deres vej, hvilket drastisk reducerer tangdækningen for andet havliv i processen.

Det var altid blevet antaget, at pindsvinenes vigtigste rovdyr var den østlige stenhummer (Sagmariasus verreauxi), som var gået tilbage på grund af overfiskeri, men som nu er ved at komme sig i området. Men hummernes tilstedeværelse så ikke ud til at dæmme op for invasionen af ​​pindsvin, så forskerne besluttede at grave dybere ned i forholdet mellem rovdyr og bytte.

Hvad Centrostephanus rodgersii-pindsvin kan gøre ved tang (John Turnbull)

De var forbløffede over, hvad de fandt, da de tøjrede 100 søpindsvin til blokke uden for et hummerskjul ved Wollongong, og efterlod flere videokameraer til at optage, hvad der skete i løbet af hver af de næste 25 nætter. Et rødfiltreret lys blev brugt til at oplyse scenen, fordi hvirvelløse dyr ikke kan lide det hvide lysspektrum.

"Vi forventede, at vores kameraer ville fange hummere, der spiste pindsvinene," siger ph.d.-forsker Jeremy Day, "men faktisk viste hummerne ringe interesse for pindsvinene og spiste kun 4 % af dem. De blev ofte filmet, mens de gik lige forbi pindsvin på jagt efter anden mad."

Tyrehajer viste sig at være langt mere interesserede i pindsvinene. "Begge crested horn hajer (Heterodontus galeatus) og Port Jackson hajer (H portusjacksonii) gik ind i hulen og spiste 45 % af pindsvinene,” rapporterer Day. "Dette tyder på, at hajer er blevet overset som rovdyr af søpindsvin i New South Wales."

Kræsen spiser: den østlige stenhummer (Richard Ling)

Hajerne så ud til ikke at have nogen problemer med at spise de store pindsvin, hvilket de gjorde "nogle gange med blot et par slurk", ifølge Day. "Vores resultater tyder på, at mangfoldigheden af ​​rovdyr, der spiser store søpindsvin, er bredere, end vi troede - og det kan vise sig at være gode nyheder for at beskytte vores tangskove."

Det viser sig, at der faktisk havde været få empiriske beviser for den langvarige tro på, at hummere var en pindsvins værste mareridt.

Selvom det allerede er fastslået, at tanghabitater kan boostes ved at beskytte eller genindsætte rovdyr, mener forskerne nu, at naturbevaringsfolk godt kunne have støttet det forkerte rovdyr. Deres forskning er netop blevet offentliggjort i Grænser.

