Spyt ud: Hvorfor hvaler ikke vil sluge mennesker

Det er næsten fire år siden, at den amerikanske dykker Michael Packàrd blev efterladt alvorligt forslået efter at have tilbragt anslået 40 sekunder i maven på en fodrende pukkelhval ud for Cape Cod, Massachusetts – så den venezuelanske kajak Adrián Simancas kunne regne sig selv heldig i sidste uge, at han blev spyttet uskadt ud næsten umiddelbart efter endnu et nært stød.

I modsætning til Packàrd havde 24-årige Simancas været ved overfladen, da han blev overrasket af hvalen, og hans oplevelse i munden var kortvarig, selvom den ved denne lejlighed blev fanget på video, fra pakflåden, der blev padlet i nærheden af ​​sin far Dell.

Hændelsen fandt sted den 8. februar i Aguila-bugten i Magellan-strædet ud for Chiles patagoniske kyst.

Pakke havde været hummer-dykning omkring 14 m dyb, som rapporteret om Divernet, da han havde fundet på at gøre sit Jonas-aftryk, men efter at hvalen gentagne gange havde rystet på hovedet i vantro, var dykkeren blevet spyttet ud i overfladen og efterladt med en mindeværdig historie at fortælle.

Heldigvis havde han været i stand til at udføre en imponerende regulator bedring, mens den stadig er opslugt af hvalen.

Både han og Simancas var dog blevet overbevist om, at de skulle dø. Man kunne høre Dell Simancas fortælle sin søn, som oprindeligt havde troet, at han blev angrebet af en spækhugger, om at forblive rolig, da han nåede ham efter hændelsen.

Dell Simancas finder sin søn uskadt efter hans hvalmøde (Dell Simancas)

Selvom oplevelsen kun havde varet sekunder, sagde Adrián, at han ligesom Packard havde været opmærksom på hvalens kæbemuskler og rædsel ved udsigten til at blive slugt.

Overskrifter har også henvist til, at Simancas bliver 'slugt' af hvalen, men faktisk ville ingen pukkelryg være i stand til at sluge et menneske, fordi på trods af den rummelige mund, strækker dens hals sig til mindre end 40 cm på tværs og er på størrelse med en knytnæve, hvor den smalle spiserør starter.

Hvalen har heller ikke tænder til at nedbryde bytte. Det samme gør sig gældende for de fleste andre hvaler, inklusive kæmper som blues, og selv tandhvaler mangler et skarpt bid.

Kun a kaskelothval som med en hals på helt op til 60 cm er udstyret til at indtage kæmpe blæksprutter, kunne tænkes at fortære et menneske, selvom udsigten er yderst fjern.

Sådanne fysiske møder med store hvaler er ikke kun sjældne, men altid tilfældige, som to kvindelige hvalbaggere fandt, mens de padlede en kajak ud for Avila-stranden i Californien i 2020. De skabte deres egne overskrifter, da de pludselig befandt sig midt i en stor baitball efter at være blevet vippet i vandet af en fodrende pukkelryg.

Også på Divernet: Dykkers for tætte hvalmøde