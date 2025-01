Swell haj dukker op i tilsyneladende jomfrufødsel

Et svulmende hajæg er udklækket i USA – selvom ingen hanhaj havde været til stede i dets akvariehabitat for at befrugte det i mindst tre år.

Ægget blev først identificeret af husholdningsholdet kl Shreveport Aquarium i Louisiana i foråret 2024, selvom den kunne have ligget uopdaget i tanken siden så længe siden som februar.

Swell haj-ægkasser tager normalt ni måneder til et år at udklække, og holdet vidste, at de to hunhajer, der besatte habitatet, ikke havde været i kontakt med en hanhaj siden før Covid-pandemien i begyndelsen af ​​2021.

Svulme hajer (Cephaloscyllium ventriosum) er en type kattehaj, der er hjemmehørende i det østlige Stillehavskystvand. Deres navn stammer fra en usædvanlig evne blandt hajer til at puste deres kroppe op med luft eller vand for at skræmme rovdyr.

Ægget blev nøje overvåget i akvariets karantæneanlæg, indtil hvalpen klækkede den 3. januar, assisteret af holdet.

Fødslen ser ud til at være enten et sjældent tilfælde af aseksuel reproduktion, kendt som parthenogenese, eller af befrugtning forsinket i en længere periode efter parring.

Efter et par måneder vil holdholdet være i stand til at tage prøver af hvalpens blod med henblik på DNA-analyse for at finde ud af, hvilke af disse usædvanlige omstændigheder, der gør sig gældende.

"Denne situation er utrolig og viser denne arts modstandsdygtighed," sagde akvariets kurator for levende dyr Greg Barrick. "Vi er meget spændte på i de kommende måneder at bekræfte, om dette virkelig var et tilfælde af parthenogenese, eller om det var forsinket befrugtning. Det beviser virkelig, at livet... finder en vej."

Ikke udstillet

Babyen svulmende haj, der hedder Yoko fra onyoko, et Chumash (indiansk) ord for haj, siges at trives. Imidlertid er hajer født gennem sjældne forplantningshændelser kendt for at stå over for betydelige sundhedsmæssige udfordringer, så Yoko er endnu ikke udstillet og bliver fortsat nøje overvåget.

Adspurgt om hvornår livsfaren ville aftage, fortalte Barrick Divernet: "Jeg er ikke sikker på, at vi nogensinde virkelig kan slappe af på den front, men vi vil helt sikkert være mere selvsikre efter måske hendes første fødselsdag."

Yoko vil kræve omhyggelig overvågning i sit første år (Shreveport Aquarium)

Sidste år fandt man, at en rokke ved navn Charlotte var gravid i et akvarium i North Carolina på trods af, at den ikke havde været i kontakt med en hanrokke i otte år. Dette var mistænkt for enten at være et tilfælde af parthenogenese eller imprægnering af en haj.

Tilhængere på sociale medier, der oprindeligt havde fejret graviditeten, blev utålmodige og voldelige over for akvariepersonalet, da strålen ikke leverede de forventede unger. Hun døde senere, efter at det blev konstateret, at hun ikke havde været gravid, men at hun havde en reproduktiv sygdom.

Parthenogenese blev først dokumenteret i komodo-drager i britiske zoologiske haver i 2006 og er blevet registreret lejlighedsvis i zebrahajer og savfisk, men er stadig sjælden hos hvirveldyr. Hvorfor det opstår og dets udløser er stadig ukendt.

