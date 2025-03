Udviklet, men kaskelothval dør ud for Skye

British Divers Marine Life Rescue har arbejdet overarbejde for nylig for at løse hvaler fra linjen i Skotlands vestlige øer, og reagere på fire hændelsesrapporter alene i de seneste tre måneder.

Dens seneste redning involverede en 15 m kaskelothval, der var faldet i stykker af så meget som 20 m reb – selvom det på trods af BDMLRs indgriben strandede og døde senere ud for Raasay, en lille ø mellem Skye og fastlandet.

Den ramte hval blev oprindeligt set den 27. februar og rapporteret til BDMLR, som sendte sit Large Whale Disentanglement Team (LWDT) til et sted ud for Skyes østkyst. Hvalen var i stand til at svømme kun svagt som følge af dens sammenfiltring, men dårligt vejr udelukkede ethvert øjeblikkeligt forsøg på at befri den.

Ved hjælp af både og droner den følgende dag kunne holdet se, at en række liner var viklet rundt om hvalen, men vejret var ikke forbedret nok til at tillade dem at nærme sig indtil 1. marts.

På det tidspunkt var redningsfolkene i stand til at klippe fem reb foran brystfinnen og en bagerste linje, som de sagde repræsenterede det værste af sammenfiltringen.

Kaskelotten begyndte straks at svømme hurtigere og længere, selvom der var mindst to omslag tilbage om hovedet sammen med en slæbende linje. BDMLR-redningsfolkene håbede, at disse ville komme væk i tide, men da vejret blev værre, mistede de hvalen af ​​syne.

De oplyste dog, at dyrets tilstedeværelse i Sound of Raasay indikerede, at det led af en uopdaget helbredstilstand og var i fare for at strande – og deres frygt viste sig at være korrekt. Det blev rapporteret, at hvalen døde den 3. marts.

BDMLR er en del af Scottish Entanglement Alliance. Og dykkere, der ser en strandet eller viklet hval, kan kontakte BDMLRs nødhjælpslinje på 01825 765546.

