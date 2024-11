Skru tiden tilbage: Vandmænd, der ældes omvendt

For de dykkere, der føler deres alder på mere besværlige dyk og ønsker, at de kunne skrue uret tilbage til deres bedste alder, skal du ikke afvise muligheden. Det ser ud til, at i det mindste nogle af de væsner, du ser på dine dyk, er i stand til at gøre netop det, så tænk, om deres evner kunne gentages!

Forskerne Joan Soto-Angel og Pawel Burkhardt fra Universitetet i Bergen i Norge har opdaget, at en art af kamgelé, Mnemiopsis leidyi, har evnen til at vende sin livscyklus, U-vending fra voksenalderen til et larvestadium. Den dårlige nyhed er, at det, der kræves for at drive processen, er alvorlig stress.

Faktisk en anden art, Turritopsis dohrnii, var allerede kendt for at kunne vende tilbage fra voksen medusa til en polyp, hvilket gav den mærket "udødelige vandmænd", men det nye fund viser, at denne evne ikke er unik.

"Vi viste, at modne flige stadier af M leidyi er i stand til at vende tilbage til et cydippid larvestadium efter en periode med stress,” siger Soto-Angel. "Det faktum, at vi har fundet en ny art, der bruger denne ejendommelige 'tidsrejsemaskine', rejser fascinerende spørgsmål om, hvor udbredt denne kapacitet er på tværs af livets dyretræ."

Usædvanlige evner

Kamgelé, el ctenoforer, havde tidligere været forbundet med regenerering og en anden usædvanlig evne: at formere sig seksuelt selv på larvestadiet.

Da Soto-Angel bemærkede, at en voksen M leidyi gelé, også kendt som en havvalnød, var forsvundet fra en tank og efterlod kun en larve, han og Burkhardt tog ud for at finde ud af, om de kunne kontrollere betingelserne for en sådan tilbagevenden.

Time-lapse-sekvens, der viser omvendt udvikling hos en lobektomiseret M leidyi vandmænd (Universitetet i Bergen)

For at opnå dette blev 65 sunde voksne havvalnødder holdt isoleret i tanke og sultet i to uger, før de kun blev fodret en gang om ugen og senere hver anden dag. Femten havde fået fjernet deres voksne lapper kirurgisk, hvilket tilføjede en yderligere stressfaktor.

Geléerne begyndte at skrumpe, dem, der stadig havde lapper, reabsorberede disse i deres kroppe. "At være vidne til, hvordan de langsomt overgår til en typisk cydippid-larve, som om de skulle tilbage i tiden, var simpelthen fascinerende," siger Soto-Angel.

"I løbet af flere uger omformede de ikke kun deres morfologiske træk, men havde også en helt anden fødeadfærd, typisk for en cydippid larve."

Gammelt træk

Forsøget viste, at mens syv af de 50 udsultede vandmænd vendte fuldstændigt tilbage til larver, gjorde en højere andel af de lobektomerede og derfor mere belastede geléer - seks ud af 15 - det.

Kamgelé er blandt de tidligste dyreslægter, så det menes, at omvendt udvikling kan repræsentere et ældgammelt træk ved dyreriget.

"Dette fascinerende fund vil åbne døren for mange vigtige opdagelser," siger Burkhardt. "Det vil være interessant at afsløre den molekylære mekanisme, der driver omvendt udvikling, og hvad der sker med dyrets nervenet under denne proces."

Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of National Academy of Sciences.

