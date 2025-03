Skildpaddedans – og hvad det betyder

Enhver dykker, der kan være vidne til en havskildpadde, der kredser vildt i vandet, ser en instinktiv 'dans', mens dyret arbejder på at orientere sig med Jordens magnetfelt.

Forskere ved University of North Carolina (UNC) på Chapel Hill har netop offentliggjort, hvad de mener er en banebrydende undersøgelse af, hvordan skildpadder navigerer.

Biolog og hovedforfatter af undersøgelsen Kayla Goforth, en nylig UNC doktorgradskandidat, kom med en hypotese om skildpadders evne til at vende tilbage gentagne gange til de samme fødesteder, selvom det betød at svømme halvvejs rundt om jorden.

"Kayla begyndte at spekulere på, om vi kunne få skildpadderne til at forbinde den magnetiske signatur af et geografisk område med mad - og derfor udvise denne skildpaddes danseadfærd," sagde professor Kenneth Lohmann, der sammen med sin kone Catherine driver biologiafdelingens Lohmann Lab.

"Hun tog virkelig føringen i dette," sagde han om Goforths eksperiment for at teste hypotesen. "I starten var jeg slet ikke sikker på, om det ville virke, men vi var glade for at få hende til at prøve - og det blev bemærkelsesværdigt godt."

Nyudklækket skildpadde (Ken Lohmann / UNC Biology Department)

Holdet konditionerede fangede skildpadder til visse magnetiske felter ved at replikere dem fra forskellige oceaniske steder, gentagne gange fodre skildpadderne nogle steder, men ikke andre.

Da de senere blev udsat for de marker, hvor de tidligere var blevet fodret, indikerede deres vilde "skildpaddedansende adfærd", at de associerede den magnetiske signatur med mad.

Når de blev ophidset af en velkendt magnetisk signatur, løftede skildpadderne hovedet op af vandet, munden åbnede sig, klaske deres svømmefødder og nogle gange snurrede i cirkler.

Ifølge Goforths team bruger de deres "magnetiske kortsans", men har også en "magnetisk kompassans", der gør dem i stand til at bevæge sig i bestemte retninger.

Kort eller kompasforstand?

I samarbejde med UNCs fysik- og astronomiafdeling undersøgte holdet virkningerne af radiofrekvente oscillerende magnetfelter på skildpaddernes magnetiske sanser. De var overraskede over at opdage, at selvom markerne ikke havde nogen effekt på kortsans, ville de forstyrre skildpaddernes evne til at bruge kompassans og orientere sig.

En udrugning i en sele for videnskabens sag (Ken Lohmann / UNC Biology Department)

"Det antydede, at der er to forskellige mekanismer for det magnetiske kort og kompas, og de kunne have udviklet sig separat," sagde Goforth.

Hun fortsætter nu postdoktoral forskning ved Texas A&M University for at udforske disse processer yderligere, selvom hun nu bruger monarksommerfugle i stedet for skildpadder.

”Vi ved, at for synssansen har man øjne; for lugtesansen har du en næse; og til hørelsen har du ører, men der er ikke identificeret en sådan receptor for den magnetiske sans, og mekanismen er stadig ukendt,” siger Goforth.

Studiet er netop blevet offentliggjort in Natur.

