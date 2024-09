UK dykker navngiver Afrikas første pygmæpipehest

Det er ikke første gang, Dr. Richard Smith har opdaget en ny marin art – inklusive det afrikanske kontinents første dværgsøhest – men han beskriver pygmæen rørhest han fotograferede i Sydafrikas populære dykkerdestination Sodwana Bay som "et lille vidunder".

Den lille fisk "lyser et nyt søgelys på Afrikas rige, men ofte oversete, minimale marine biodiversitet", siger den britiske dykker, der sammen med den sydafrikanske havbiolog Dr. Louw Claassens og andre videnskabsmænd fra IUCN Seahorse, Pipefish & Seadragon Specialist Group (SPS SG), har nu beskrevet og navngivet det sjældne væsen.

Pibefisken har fået navnet Cylix nkosi, med nkosi betyder 'konge' eller 'høvding' på det lokale Nguni-sprog. Den kronelignende knoglestruktur over øjnene føltes for at give den et kongeligt udseende.

Pygmærørhesten i sit naturlige habitat (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr. Richard Smith

Sodwana pygmæ pipehesten bliver ikke længere end 5 cm og er en del af Syngnathidae familie, der inkluderer søheste, rørfisk og havdrager, men dens usædvanlige placering og karakteristiske træk gør den til en "miniature søhest med et twist", siger Dr. Smith. Dens nærmeste slægtning, Cylix tupareomanaia, findes mere end 12,000 km væk i New Zealand.

Pibefisken blev set klamre sig til en svamp på 2 Mile Reef i en dybde på omkring 22 m med hjælp fra den lokale dykker Christo van Jaarsveld. Det blev klassificeret af taksonomen Graham Short fra Australian Museum og California Academy of Sciences, og holdets undersøgelse er netop blevet offentliggjort i Iktyologi og herpetologi.

CT-scannede skeletter af konserverede kvindelige (A) og mandlige (B) eksemplarer af Cylix nkosi og (C) deres nærmeste slægtning, en han Cylix tupareomanaia fra New Zealand (SPS SG)

"At finde en art som denne har udfordret os til at se dybere ind i biodiversiteten i Det Indiske Ocean," siger Dr. Smith. "Følelsen er, at dette er spændende grænseområde for det makroskopiske natursamfund - der er helt sikkert mange flere vidunderlige opdagelser at gøre her."

Det var i 2020, at SPS SG-medlemmerne identificerede sydafrikaneren Hippocampus nalu, den første pygmæ søhest nogensinde fundet i afrikanske farvande. Men både arter og hele Syngnathidae gruppe anses for stadig mere sårbare over for menneskelige aktiviteter, især fra virkningerne af klimaændringer og destruktiv bundtrawl.

Cylix nkosi med sin 'kongelige' hovedstruktur (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr. Smith er en professionel undervandsfotograf, forfatter til Verden under: Ukendte havdyrs og koralrevs liv og tider, og pygmæ søhest fokuspunkt for SPS SG.

Denne globale myndighed, som omfatter 43 internationale eksperter, som yder videnskabelig og teknisk vejledning til regeringer og bevaringsorganer, ledes af Projekt Søhest.

"Når vi fejrer dette bemærkelsesværdige fund, tjener det som endnu en påmindelse om at beskytte den sarte balance i vores oceaner, før disse skrøbelige og hidtil ukendte arter forsvinder sporløst," siger Dr. Smith.

