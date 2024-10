Monty Halls samarbejder med HX for The Big Blue Bag Project

HX (tidligere kendt som Hurtigruten Expeditions) har annonceret et spændende nyt partnerskab med en anerkendt havbiolog, tv-station, Scuba Diver klummeskribent og GO dykkershow favorit Monty Halls kaldet The Big Blue Bag Project.

Den Store Blå Taske Projektet (som vil finde sted på land i Storbritannien) vil blive støttet af en donation fra HX Foundation – velgørenhedsorganisationen, der støtter, fremmer og driver miljømæssige og positive samfundsændringer på de destinationer, som HX sejler til. Donationen vil finansiere pilotprojektet for dette innovative borgervidenskabelige initiativ, som håbes at revolutionere offentlighedens engagement i havbevaring.

Den Store Blå Taske Projektet er designet til at give individer i alle aldre og fra alle samfundslag mulighed for direkte at bidrage til beskyttelsen af ​​vandveje og oceaner. Deltagere/samfund på land vil blive forsynet med en specialdesignet 'Big Blue' Taske', der indeholder protokoller, der er nemme at følge, der gør dem i stand til at indsamle vitale data om marin sundhed, herunder mikroplastikforurening, arters biodiversitet, vandtemperatur og kystaffald. De indsamlede data vil blive uploadet til en global database med åben adgang, der bidrager til vital forskning, der informerer bevaringsindsatsen rundt om i verden.

En af The Big Blue Taske Projekt 'Big Blue Tasker'

Dette partnerskab – annonceret på den indledende Expedition Cruise Network (ECN)-konference, hvor Monty og HX Foundation-formand Tudor Morgan var 'inspirerende talere' – stemmer perfekt overens med HX's mission om at beskytte livet i havet og øge bevidstheden om miljømæssige udfordringer, som også stemmer overens med HX. Fondens mission 'At finansiere og samarbejde med projekter, forskere og entusiaster rundt om i verden, der hjælper med at bringe viden, bevidsthed og handling til vores sårbare økosystemer«. Projektet demonstrerer en samfundsstyret tilgang til bevaring og havsundhed.

Monty Halls, grundlægger af The Big Blue Taske Project, udtrykte sin entusiasme: "Vi er begejstrede for at gå sammen med HX og HX Foundation. Ved at levere de værktøjer og den viden, der er nødvendig for at beskytte vores have, skaber vi en global bevægelse af havforvaltere. Dette partnerskab vil ikke kun øge bevidstheden, men vil give lokale kystsamfund i Storbritannien mulighed for at tage ejerskab over deres havmiljøer.

"Vi kan ikke vente med at komme i gang og donationen fra HX Foundation, som vil bygge videre på det oprindelige koncept, vi startede på Isle of Man (The Isle of Man er en UNESCO Biosphere – udpeget under Man and the Biosphere Programme), hvor tasker bliver testet efter en første donation tidligere i år."

Monty Halls står sammen med Chloe Couchman, EVP of Comms for HX og HX Foundation bestyrelsesmedlem, for at lancere The Big Blue Bag projektpilot på ECN-konferencen

The Big Blue Bag Project har til formål at udvide til et landsdækkende initiativ i hele Storbritannien med et langsigtet mål om global udbredelse, der bringer borgervidenskab til kystsamfund. HX Fondens finansiering vil støtte udviklingen af digital platform og produktion af mere end 50 co-brandede Big Blue Tasker, som vil blive distribueret til mere end 50 forskellige samfund over hele Storbritannien.

Big Blue Bag Project-aktiviteterne afspejler lignende arbejde, som HX allerede udfører på skibene for gæster, som omfatter deres state-of-the-art videnskabscentre, praktiske borgervidenskabelige aktiviteter på alle deres rejser, og som ser dem donere over 1,800 hyttenætter gratis for gæsteforskere hvert år.

Administrerende direktør for HX Foundation, Henrik A Lund, tilføjede: "Vi er utrolig glade for at samarbejde med Monty Halls om The Big Blue Bag Project. Dette initiativ er i overensstemmelse med vores mål som grundlag for at engagere offentligheden i bevaringsindsatsen, samtidig med at vi fremmer vores forpligtelse til at beskytte livet i havet. Projektet er et stærkt værktøj til både uddannelse og handling, der inspirerer enkeltpersoner til at gøre en meningsfuld indflydelse."

Dette samarbejde styrker HX Foundations lederskab inden for havbevaring og repræsenterer et modigt skridt fremad i samfundsdrevne bevaringsindsatser. Med støtte fra HX Foundation og Monty Halls ekspertise er The Big Blue Bag Project klar til at blive en af ​​Storbritanniens mest spændende borgervidenskabelige bevægelser i 2025, der leverer håndgribelige resultater for havsundhed og biodiversitet.

Foto kredit: Expedition Cruise Network: Sarah Brown