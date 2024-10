Nautilus til at distribuere Dived Up-bøger

Bournemouth-baserede Dived Up Publications, som har specialiseret sig i dykkerrelaterede bøger, har dannet et partnerskab med Nautilus Group for at distribuere sit katalog og siger, at flytningen vil gøre dets titler lettere tilgængelige for dykkerbutikker og andre detailhandlere.

Nautilus UK repræsenterer mere end 20 dykkerudstyrsmærker, så har et omfattende distributionsnetværk og viden om dykkermarkedet. Det tager nu ansvaret for distribution, salg og markedsføring af Dived Up-bøger til dykkerbranchen, hvilket giver forlaget mulighed for at fokusere på indholdsskabelse.

"Vi er glade for at byde Dived Up Publications velkommen til vores portefølje," sagde Nautilus ejer Brett Thorpe. "Deres dykkerbøger af høj kvalitet er et perfekt supplement til vores eksisterende produktsortiment. I en verden af digital medier, det er forfriskende at kunne tilbyde fysiske medier af høj kvalitet, som stadig vil være med os om 50 år.”

Dykkede op's katalog indeholder guider til dykkesteder, undervandsfotografering og videografi og dykkerudstyr samt biografier, maritim historie, marine-life ID-ressourcer og en række logbøger. Chefredaktør Alex Gibson siger, at den også kæmper for nichetitler fra andre uafhængige udgivere.

Seneste udgivelser inkluderer Coral Triangle Cameos: Biodiversitet og det lille flertal af Alan Powderham; Skatte, skibsvrag og dykning ved Rødehavet af Howard Rosenstein; Scuba Diving Operational Risk Management af Claudio Gino Ferreri; og anden udgave af Richard Salter's Dykning Gozo & Comino.

