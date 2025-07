Ocean Film Festival på turné i Storbritannien

Den årlige Ocean Film Festival World Tour er planlagt til at besøge 30 britiske spillesteder fra september til november.

Der er syv kortfilm på programmet, og hver enkelt introduceres af en konferencier. Hver visning giver mulighed for at vinde havrelaterede lækkerier, siger arrangøren.

Årets stjerne for dykkere er den halve time Dykker ind i mørket af Jill Heinerth, bredt anerkendt som en af verdens største huledykkere.

Jill Heinerth i Dykning ind i mørket

Dokumentaren afspejler ekspeditioner fra opmåling af verdens længste huler i Mexico til opdagelsen af gigantiske isbjerghuler i Antarktis og indeholder ærlige interviews og flashbacks, der illustrerer, at Heinerths rejse lige så meget handler om indre udforskning som om at fordrive fysiske barrierer.

Marianne Aventurier i Aquaballet

En kortfilm dedikeret til fridykning, den 5 minutter lange Aquaballet, viser en undervandsforestilling af Marianne Aventurier filmet i Fransk Polynesien.

Spækhuggere i Arktis

Spækhuggere i Arktis (9min) følger et forskerhold, der følger verdens største samling af spækhuggere, mens Souls (11 min) deler historierne om seks personer – opdagelsesrejsende, videnskabsmænd og undervandsfotografer.

Dykker i Souls

Der er en hel del om surfing i dens forskellige former: Lad mig leve (17 min) medvirker i big-wave surferen Tom Lowe fra Cornwall, mens Astronaut i havet (11min) ser på bodyboarderen Shane Ackerman, der er ude på at bevise, at hans stræben er ikke surfingens ucoole søskende.

Vi surferne (37 min) foregår i Liberias kystbyer og siges at være et bevis på, at "nogle gange handler den mest kraftfulde humanitære hjælp ikke kun om overlevelse, men om at skabe øjeblikke med ren, transformerende glæde".

Vi Surferne (Hand Studio / Frechou & Bourbon)

"Ocean Film Festival er mere end bare en filmbegivenhed; det er en hyldest til vores planets blå hjerte," siger turnédirektør Nell Teasdale. "Festivalen sigter mod at inspirere til en dybere forbindelse med havet og tilbyder et dybt dyk ned i hjertet af vores oceaner og livet for dem, der værdsætter dem."

"Uanset om du er en erfaren haveentusiast, en weekendsurfer eller en person, der forundres over havets mysterier, lover denne festival en uforglemmelig filmisk rejse."

Ocean Film Festival har sin oprindelse i Australien, og det er det 12. år, den har turneret i Storbritannien. Den starter i Edinburgh den 6. september og slutter den 22. november i Norwich. For at se alle 30 datoer og for at bestille billetter, besøg Ocean Film Festival site.

