Ocean Lovers Festival 2025

En bydækkende fejring af havbevarelse og -kultur

Australiens største kulturelle og videnskabelige begivenhed dedikeret til havet, den Ocean Lovers Festival, er tilbage for femte år med et endnu større sprøjt! Festivalen i 2025 strækker sig ud over dets ikoniske Bondi-rødder flere Sydney lokationer hele marts, med et varieret udvalg af hav-inspirerede begivenheder rettet mod at fejre, uddanne og inspirere til handling for et sundere hav.

Festivalen vil forvandle Sydney til et pulserende centrum for ideer, kunst, musik og handling. Om det er en yoga ved solopgang session på Bondi Beach efterfulgt af "videnskab i dine svømmere" foredrag, a Trashion Parade og Eco markeder or færgeture på tværs af Sydney Harbour fremhæve havrestaureringsindsatsen – der er noget for enhver smag!

Volvo Ocean Lovers Festival 2022 – Bondi Beach Sydney – Daniel Kukec Photography

Familier kan nyde hands-on workshops og øko-markeder, kan festglade danse på stranden til bands, mens haventusiaster dykker dybere med ekspertpaneler om emner som f.eks bæredygtig fisk og skaldyr, Indfødt havkendskabog alternativer til hajenet.

Sydney fiskemarked vil være vært for særlige arrangementer, bl.a madlavningskurser med den prisvindende kok Luke Bourke og eksklusive ture bag kulisserne. De Kullæsser i North Sydney vil også tilbyde børnevenlige havaktiviteter, hvilket sikrer, at byen omfavner havbevaring.

Ocean Lovers Festival 2025 5

For de eventyrlystne inkluderer mulighederne at deltage i Valerie Taylors grå sygeplejerskehaj Folketælling, gratis dykkertimer og eksklusive IMAX ocean dokumentarfilm. Publikum kan møde havforskere eller blive borgerforsker og slutte sig til en Marine Bioblitz samfundsvidenskabeligt arrangement i deres område.

Festival grundlægger Anita Kolni udtrykte sin begejstring: "Lidenskaben fra vores hav-elskende samfund har været overvældende, og opfordret os til at udvide på tværs af Sydney og inspirere ægte håb og handling for en blomstrende havn og hav. Vi har modtaget generøs støtte fra regeringen og lokale råd til organisationer og enkeltpersoner, og vi er meget begejstrede for at løfte sløret for dette program og invitere alle til at dykke ned i vores arrangementer i marts. Sammen kan vi vende krusninger af handling til bølger af varig forandring."

Festivalen i 2024 oplevede en bemærkelsesværdig 70 % af deltagerne forlade følelse mere optimistisk, efter at have lært brugbare måder at beskytte havet på.

Ocean Lovers Festival 2025 6

"Ved at sprede os ud over Sydney, kan vi forstærke denne passion til at have en virkelig fantastisk indvirkning på sundheden i vores højt elskede hav. Dette styrker ikke kun vores mission, men hjælper med at styrke Sydney som den største havby i verden,” sagde Kolni.

Ocean Lovers Festival 2025 7

Tjek begivenhedsdatoerne i hele marts med fremhæve gratis festivalweekender den 15. og 16. marts i Darling Harbour og 22. og 23. marts på Bondi Beach. Mere info: https://www.oceanloversfestival.com

Højdepunkter:

Besøg hjemmeside for flere detaljer og det fulde festivalprogram, efterhånden som det afsløres.

Om Ocean Lovers Festival

Ocean Lovers Festival blev født i Bondi i 2019 og har været afholdt årligt siden 2022. Festivalen er et sted at 'Sea Change' i et multi-kanal showcase af underholdning for at fremhæve havbeskyttelse og innovative løsninger, samt fejre havet gennem ideer, kunst, musik, film, videnskab og handlinger.

Om IMC Pacific Foundation

IMC Trading er en førende global handelsvirksomhed med teknologi i hjertet. IMC mener, at virksomheder og dem, der arbejder for dem, skal bidrage til et bedre samfund. Derfor giver de tid, talent og penge til at berige menneskers liv i de lokalsamfund, hvor de bor og arbejder, med særligt fokus på uddannelse. Gennem Pacific Foundation donerer de for indflydelse, støtter velgørende organisationer og organisationer, der deler en forpligtelse til at hjælpe unge mennesker med at udvikle sig til deres fulde potentiale.