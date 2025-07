Olivier Leger fremviser nyt kunstværk – Ambassadør

Havdyrekunstneren Olivier Legers nye kunstværk er inspireret af en af ​​vores undervandshelte.

Olis malerier er kendt for sine indviklede detaljerede værker og fortæller historier om vores blå planet – fra dens vidundere til de trusler, den står over for, og det arbejde, der udføres for at beskytte den.

I sit seneste stykke, Ambassador, inviterer Oli os til at dykke ned i et af Storbritanniens stille og roligt vigtige, ofte oversete levesteder – havgræsenge.

Disse kysthabitater er afgørende for en stor del af vores havliv – inklusive en af ​​vores mest karismatiske skabninger, søhesten, som er afhængig af havgræs for at søge ly, jage og yngle. For nogle dykkere er disse blidt svajende enge et velkendt syn, men over 90 % af Storbritanniens havgræs er forsvundet.

Langs vores kyst er der i gang en indsats for at bevare det, der er tilbage. For at lære mere, sluttede Oli sig til Projekt Seagrass og North Wales Wildlife Trust – snorkling ved Porthdinllaen, besøg på en planteskole, plantning af frø og samtale med forskere, naturforkæmpere og frivillige i lokalsamfundet om, hvad havgræs betyder for dem, og hvorfor det er vigtigt for os alle.

Denne søhest bærer sit søgræs hjem, fuld af skjulte skatte, inklusive nogle af dens mest ikoniske og vigtige beboere – fra edderkoppekrabber til blæksprutter, kattehajer til torsk.

Hun er ambassadør. Hun forstår, hvor meget der afhænger af strandenge, og hvordan deres fremtid er værd at beskytte.

Ambassadør er tilgængelig som trykke fra Oliviers hjemmesideOli vil også være til stede ved GO Diving Show i marts 2026.

Scan QR-koden for at udforske detaljerne i maleriet.