Over 100 dykkerlæger mødes på Bali til SPUMS dykkersundhedskonference

Candidasa, Bali, IndonesienI denne uge fandt South Pacific Underwater Medicine Societys (SPUMS) 53. årlige videnskabelige møde sted i Candidasa på Balis østkyst. Konferencen, der blev afholdt på Ramayana Candidasa, tiltrak 150 delegerede og gæster, hvoraf cirka 80 delegerede dykkede hver morgen før de videnskabelige sessioner om eftermiddagen.

Hvert år på SPUMS' videnskabelige konference præsenterer talere vigtige sundheds- og sikkerhedsspørgsmål for snorklere og dykkere samt nye behandlinger for dykkerrelaterede sygdomme. Årets operationelle og videnskabelige program; 'Ilt – For lidt, for meget eller lige tilpas', blev arrangeret af Dr. Xavier Vrijdag og Dr. Hanna van Waart. Ifølge arrangørerne;

"Fokus for dette års konference er ilt i dykning og hyperbarisk medicin. Vi vil diskutere fordelene og risiciene ved ilt ved at have for lidt (hypoksi), for meget (ilttoksicitet) eller lige præcis den rigtige mængde (under dykning eller til behandling af dykkere og sygdomme)."

Balis dykkermedicinske miljø er også repræsenteret på konferencen, hvor den lokale dykkermedicinske praktiserende læge Andrea Wiljaya vil præsentere for delegerede om Østbalis hyperbariske enhed.

Hovedtalere på konferencen er Dr. Bruce Derrick og Dr. Pieter-Jan Ooij.

Dr. Derrick er i øjeblikket adjunkt i akutmedicin og adjunkt i anæstesiologi ved Center for Hyperbarisk Medicin og Miljøfysiologi ved Duke University. Hans forskning fokuserer på brugen af ​​ernæringsmæssig ketose til at afbøde iltforgiftning i centralnervesystemet.

Pieter-Jan van Ooij er en dygtig dykkermediciner med over 30 års erfaring, primært inden for den hollandske flåde. Han er i øjeblikket leder af forsknings-, innovations- og uddannelsesafdelingen på flådens dykkermedicinske center. Hans forskning har avanceret viden inden for områder som lungefunktion hos dykkere, iltforgiftning og dekompressionsprocedurer.

Dette er ikke SPUMS' debut på Bali. Få steder i det sydlige Stillehav har store nok konferencefaciliteter til dette antal delegerede, samt et dykkercenter med plads til 80 dykkere. og Spektakulær dykning hver dag fra et enkelt sted til en række forskellige dykkersteder.

Bali er blevet valgt som konferencested flere gange før, fordi det kan tilbyde disse tre ingredienser, såvel som fantastiske landskaber, en farverig og fascinerende kultur, lækker mad og den varme, imødekommende og venlige balineser selv. For de mange australske og internationale delegerede og gæster er det også meget nemt at komme til, og prisen er rimelig.

Alle disse faktorer har bidraget til dette års store deltagerantal og en generel stigning i SPUMS-medlemskabet – foreningen kan nu prale af over 430 medlemmer.

Den enorme opgave med at tage over 80 dykkere hver dag i fem dage, til fem af Balis signaturdykkersteder; Tulamben Bay, Amed, Candidasa, Nusa Penida og Padang Bai, varetages af Bali Dive Academy.

Indkvartering, konferencefaciliteter, catering og dykkeraktiviteter er arrangeret af det dykkerspecialiserede rejsebureau Diveplanit Travel.

Simon Mallender fra Diveplanit udtalte: "Det har været fantastisk at kunne levere en dykkeroplevelse på Bali til denne store gruppe af indflydelsesrige dykkerlæger. At afholde et arrangement af denne størrelse bringer udfordringer for en lille virksomhed som vores, men jeg er stolt af at kunne sige, at teamet har taget denne udfordring op og bidraget med innovation, der også forbedrer vores daglige forretningsdrift."

Deborah Dickson-Smith tilføjer: "Det er vidunderligt at være tilbage på Bali og se dette projekt, som har været undervejs i et år, blive til virkelighed. En stor tak også til personalet og ledelsen på Ramayana og Bali Diving Academy, vi kunne ikke have gjort dette uden deres sans for detaljer og vedvarende støtte. Jeg håber bare, at jeg selv kan snige mig ud på et par dyk!"

Deltagerne fik en souvenir fra begivenheden; saronger med et maritimt design, produceret af den bali-baserede kunstner Simone Tomazela fra Sea Connection Art. seaconnectionart.com

Om South Pacific Underwater Medicine Society:

South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) opstod ud af uformelle diskussioner mellem to læger fra Royal Australian Navy School of Underwater Medicine. De besluttede at oprette et lægeselskab med fokus på emner af betydning for fritidsdykkere. De valgte at kalde det South Pacific Underwater Medicine Society. SPUMS blev grundlagt i afdelingen på HMAS Penguin i Sydney, New South Wales, Australien, mandag den 03. marts 1971 og har over 430 medlemmer.

Foreningens formål har ikke ændret sig siden starten. Disse er:

at fremme og lette studiet af alle aspekter af undervands- og hyperbar medicin.

at give information om undervands- og hyperbar medicin.

at fremme kommunikationen mellem medlemmer og at udgive et tidsskrift.

at indkalde medlemmer årligt til en videnskabelig konference og afholde møder og andre aktiviteter for at informere og udvikle fællesskab og venskab blandt medlemmerne.

Om Diveplanit Travel:

Diveplanit Travel er et specialiseret dykkerrejsebureau og -grossistGrundlæggerne, Deborah Dickson-Smith og Simon Mallender, er dykkere og passionerede fortalere for havet, hvis hovedmission er at opfordre flere mennesker til at se på første hånd, hvor utrolig undervandsverdenen virkelig er, og forhåbentlig bekymre sig mere om at passe på den.

Diveplanit Travel-teamet specialiserer sig i skræddersyede dykkerferier – og er stolte af at finde den bedste rejsekombination til hver kunde og tager sig af alt undervejs, fra flybilletter og indkvartering til dykkerudstyr og transport.