PADI giver Sylvia Earle en ny rolle

at 10: 30 am

PADI har mere end 120 AmbassaDivers, der repræsenterer uddannelse agenturet, men dets seneste udnævnelse har særlig status - havbiolog, oceanograf og opdagelsesrejsende Dr. Sylvia Earle er netop blevet udnævnt til den første PADI Emeritus AmbassaDiver.

Nu 89, har Earle haft en karriere, der omfatter mere end 100 marine ekspeditioner; næsten 10,000 timer brugt under vand, inklusive rekordstore dyk; mere end 200 publikationer og foredrag om havspørgsmål i mere end 80 lande.

"Dr. Earle legemliggør alt, hvad PADI står for, og vi fejrer hendes fortsatte forpligtelse til at inspirere fremtidige generationer af dykkere og naturplejere," siger Kristin Valette Wirth, PADI Worldwides chief brand & membership officer.

Sylvia Earle uden for Aquarius-habitatet i Florida i 2012

”I årtier har hun fortsat med at bryde gennem glasloftet og vise, hvad der er muligt, når det kommer til både at søge eventyr og redde havet.

"Det er et privilegium at forstærke hendes arv som scubadykker og havfortaler."

PADI AmbassaDiver-ordningen er nu 10 år gammel, og de scuba-dykkere, den har valgt, indgår i et globalt team, der er forpligtet til at opmuntre deres lokalsamfund til at opleve, udforske og beskytte undervandsverdenen, siger agenturet

"Jeg ser frem til at være en forkæmper for PADI og bruge denne ære til at inspirere til respekt, kærlighed og omsorg for havet og samtidig give effektiv vejledning om sikkerhed for dem, der søger eventyr under vand," siger Earle, der betragtes som en af ​​de første videnskabsmænd, der har brugt scuba til at dokumentere livet i havet på første hånd.

Sylvia Earle i de tidlige dage (Al Giddings)

Hun var den første kvindelige chefforsker i USA's National Oceanographic & Atmospheric Administration (NOAA), og og skulle senere lede det femårige Sustainable Seas Expeditions-program med NOAA's National Marine Sanctuaries.

Earle registrerede den dybeste havbundsvandring, mens hun førte det første kvindelige hold af akvanauter til Tektite II-projektet i 1970. I 1985 lavede hun den dybeste kvindelige solo-nedstigning med en nedsænkning på 1 km ombord på Deep Rover undervandsbåd, som hun havde designet sammen med sin mand Graham Hawkes.

Earle i DeepWorker-dykkebåden

I 1992 grundlagde "Her Deepness" Deep Ocean Exploration & Research for at udvikle undervandsfartøjer og andre undersøiske teknologier,

Hun har fortsat travlt. I 2009 grundlagde hun Mission Blue, dedikeret til at etablere flere beskyttede havområder og udpege det, hun kalder "Hope Spots". Hun er også medvært på YouTube serie Dyk ned med Liz og Sylvia, med sin datter Liz Taylor og særlige gæster.

Udmærkelser inkluderer TID magasin's første Hero for the Planet-pris i 1998, TED-prisen i 2009, UN Champion for the Earth i 2014 og Ken Burns-prisen i 2024.

Undervandsbogsignering i Aquarius-habitatet (Kip Evans)

"Dr. Earles PADI Emeritus AmbassaDiver-udmærkelse er mere end en titel - det vil blive en stærk bevægelse, der engagerer det globale dykkersamfund, ærer hendes arv og inspirerer andre til at samle sig bag vores fælles vision om at udforske og beskytte havet," siger Wirth.

En anden 12 PADI AmbassaDivers forventes også at blive optaget sammen med Earle senere i februar.

