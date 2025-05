Paul Toomer forlader Dive RAID International

Den berømte tekniske instruktør, træner og opdagelsesrejsende Paul Toomer har annonceret, at han forlader Dive RAID International, det dykkertræningsbureau, han var medvirkende til at skabe, hvad det er i dag.

I en udtalelse sagde Paul: "Det er med sorg, at jeg må meddele, at jeg ikke længere er involveret i Dive RAID International (RAID HQ). Denne beslutning blev ikke taget let og afspejler en gensidig forståelse mellem RAID og mig selv. Jeg har værdsat at bidrage til RAIDs vækst og resultater gennem årene. Vi har dog nu forskellige visioner for fremtiden, og det er tid for mig at gå en ny vej."

"På nuværende tidspunkt er jeg ikke længere i stand til at besvare henvendelser fra RAID-medlemmer, regionale kontorer eller repræsentanter. Eventuelle spørgsmål bedes rettes til dit lokale RAID-kontor eller direkte til Dive RAID International. Kontaktoplysninger findes på den officielle hjemmeside."

"Selvom jeg ikke længere er involveret i RAID HQ, har jeg ikke mistet min passion for at arbejde i denne fantastiske branche, og jeg vil fortsætte med at undervise og dykke. Mine rebreathere vil sandsynligvis se mere action nu end nogensinde før."

"Selvfølgelig ønsker jeg RAID-folkene alt det bedste fremadrettet."

Paul har været en fast bestanddel af dykkermiljøet i årtier og har haft prestigefyldte stillinger hos branchegiganterne PADI og SSI, og hans unikke færdigheder vil helt sikkert blive videreudviklet i den nærmeste fremtid.