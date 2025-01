Pod-builder gennemfører 120 dage under havet

Det er 18 måneder siden den amerikanske eks-mætningsdykker Dr. Joseph Dituri slog en verdensrekord ved at leve i et undervandshabitat i 100 dage – og uundgåeligt er hans rekord nu blevet udfordret af en rival, dog med mindre vægt på lægevidenskaben og mere på selve habitatet.

Den tyske rumfartsingeniør Rudiger Koch fejrede at have afsluttet 120 dages undervandsliv med champagne og en cigar, da han i går (30. januar) dukkede op af sin 24 mXNUMX nedsænkede kapsel ud for Panamas caribiske kyst. EN Guinness World Records dommer var til stede for at verificere den nye rekord for "menneskelig bolig under vand ved omgivende tryk" på stedet.

Koch er medstifter af Ocean Builders, som designede og konstruerede det fuldt funktionelle undervandsrum, hvor han havde brugt de sidste fire måneder på at se fisk.

Med base i Panama City bygger virksomheden solcelledrevne boliger kaldet SeaPods, som svæver 3 m over havets overflade og kan også understøtte en ekstra pod under overfladen.

Koch's underwater pod (Ocean Builders)

SeaPods ud for Panama (Ocean Builders)

Ophængt 11 m ned (2m dybere end Dituri) fra et rør med en vindeltrappe var Kochs opholdsrum, komfortabelt møbleret og komplet med tv, computer, internet og motionscykel. Den eneste facilitet, han sagde, at han havde savnet, var evnen til at tage et brusebad.

Hans familie og læge kunne let falde ind via trappen, og han blev konstant overvåget af et sæt kameraer placeret for at bevise, at han havde holdt sig i dybden under hele sit selvpålagte ophold.

Levedygtigt miljø

Koch, som havde sagt, at hans mål var at demonstrere, at undervandsverdenen kunne give et levedygtigt miljø for mennesker, hævdede at have nydt den tid, han brugte på at slappe af i sit midlertidige hjem. Han havde fanget mere end 1,000 timers optagelser fra havets liv gennem koøjen.

Længden af ​​hans ophold oversteg selv besætningen på den længste nedsænkede og ustøttede ubådspatrulje (som vi kender til), hvilket var 111 dage af HM Submarine Krigstro i Sydatlanten i 1982/83.

Dituri havde rapporteret, at hans 100-dages undersøiske oplevelse havde fået hans krop til at skrumpe lidt, men hans søvnmønster, kolesterolniveauer og andre sundhedsmarkører blev forbedret - men der er endnu ikke frigivet sådanne oplysninger om Kochs fysiologi.

Også på Divernet: Skrumpet, men sover bedre, dukker Dr. Deep Sea op igen, Proteus: Fremtidens undersøiske habitat, Lisa Truitt: Puster liv i Proteus, Secret's out: UK dykkersted nu 'DEEP campus'