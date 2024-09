Mola mola-observation fra Rødehavet kommer i lokale nyheder

Damian Groves fra Scuba Dive Adventures for nylig påbegyndt en uforglemmelig rejse ombord på Kejser Elite, efter de berømte fem-ruter i Det Røde Hav, og blev forbløffet over ikke én, men to observationer af mola mola eller solfisk – en sjælden gæst i egyptiske farvande.

Turen begyndte med et utroligt lykketræf – en legende flok delfiner sluttede sig til gruppen ikke én, men to gange under både første og andet dyk. Disse tætte interaktioner efterlod gæsterne fortryllede og satte scenen for en ekstraordinær uge.

Dernæst udforskede holdet Ras Mohammeds livlige rev og de legendariske vrag Dennetlegorm og Giannis D, men den virkelige spænding udfoldede sig på Brother Islands. På deres første dyk på det sydlige plateau stødte de på de sædvanlige nysgerrige oceaniske hvidspidshajer. Men da de nærmede sig en rensestation for grå revhajer, opdagede Damian noget massivt nærme sig. Først kæmpede han for at se formen, men indså hurtigt, at det ikke var én, men to kæmpe solfisk eller mola mola. Disse sjældne og majestætiske skabninger kom tæt på, hvilket gav et utroligt møde for hele gruppen.

Se Damians videooptagelse af de to mola mola

Eventyret eskalerede ved Big Brother Island, hvor en nysgerrig hvidspidshaj kredsede lige under overfladen, mens dykkerne forberedte sig på at kaste sig ud i dybet. Hajens yndefulde, men imponerende tilstedeværelse gjorde det til en spændende entré, da holdet gled i vandet. Faldende mod vraget af Numidia, blev de mødt med uberørt synlighed, hvilket gav mulighed for en detaljeret udforskning af skibets uhyggeligt smukke rester.

Lige da gruppen var ved at afslutte deres dyk, opdagede Damian en velkendt form, der dukkede op fra den dybe blå. Til hans forbløffelse var det de samme to solfisk fra tidligere, som nu svævede ved en rensestation. Disse havgiganter gled ubesværet gennem vandet med deres ejendommelige skivelignende kroppe og massive finner, der spænder over næsten tre meter. Hver vejede anslået 500 kg, og deres størrelse og nærhed dværgede alt omkring dem. Gruppen så i ærefrygt, mens rensefisk tog sig af solfisken og skabte et fascinerende og sjældent undervandsskue, der efterlod alle tryllebundet. Efter at have mødt solfisk før, var denne oplevelse uden sidestykke - han havde aldrig set så kolossale eksemplarer, især i det klare vand i Det Røde Hav.

Rejsen nåede en betagende finale ved Las Toronbi, hvor gruppen blev behandlet med et sjældent og uforglemmeligt møde - en fredfyldt ti minutters svømmetur med en yndefuld dugong. Dugongen gled gennem det krystalklare vand og bevægede sig ubesværet, dens store, blide form skar gennem det stille hav. Mens dykkerne svømmede ved siden af, undrede de sig over dens langsomme, bevidste bevægelser og den følelse af ro, den udstrålede. Det bløde sollys, der filtrerede gennem vandet, oplyste dugongens glatte hud og føjede til øjeblikkets næsten overjordiske skønhed. Dette intime møde var den perfekte måde at afslutte en ekstraordinær uge med dykning i Det Røde Hav, og efterlade enhver dykker med minder om magi under bølgerne.

Mola mola-observationen var så sjælden en begivenhed, at den endda kom i nyhederne i Hurghada!