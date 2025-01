Scuba dash på tværs af 7 kontinenter bringer verdensrekord

Den amerikanske dykker Barrington Scott har sat en bekræftet Guinness verdensrekord for den hurtigste tid til at dykke på tværs af alle syv kontinenter.

Mærket at slå var 30 dage, men Scott, også kendt som BJ, lykkedes med at fuldføre bedriften på mindre end 20. Hans tur rundt om jorden blev gennemført over 19 dage, 19 timer og 40 minutter mellem 13. november og 3. december sidste år.

Scott i Thailand (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

"At sætte denne rekord er mere end en personlig præstation, det er et bevis på modstandskraft, udforskning og skønheden i vores planets undervandsverden," siger Scott. "Jeg håber, at dette inspirerer andre - især i det sorte samfund - til at omfavne vandsport og eventyr."

Som fortaler for repræsentation i vandsport siger Scott, at han er dedikeret til at øge mangfoldigheden i en dykkerindustri, hvor afroamerikanere kun udgør 5-8% af arbejdsstyrken.

Healing og formål

A PADI Master Scuba Diver Trainer since 2021, Scott is also a trained chef, freediver, children’s book author and photographer. He grew up in New York’s Bronx before moving to Phoenix, Arizona, but now spends most of his time in Thailand, which he says he chose as his base for its diving opportunities as well as its culture and beauty.

Som barn siger han, at han var fascineret af den naturlige verden set gennem tv-kanaler som National Geographic og Discovery.

Efter at have tilbragt tid i plejefamilier og gennemført en militær udstationering til Afghanistan som feltleder i US Marines, beskriver han at finde "helbredelse og formål" gennem en kærlighed til dykning, der begyndte i 2015. Han lærte at dykke på Bahamas, og sporten har siden bragt ham til mere end 35 lande.

En ny Guinness verdensrekord

Han havde sat sig for at indsamle US $50,000 gennem sponsorering og donationer til hans Guinness World Records bud, og siger, at hans hvirvelvindsrejse på tværs af syv kontinenter gav mange "once-in-a-lifetime" oplevelser i en række forskellige marine økosystemer, fra Antarktis uberørte vand til koralrevene i Australien.

Hvert dyk havde, sagde han, også understreget vigtigheden af ​​havbevaring.

"Et af mine mest mindeværdige dyk forbliver i Honduras med venner, men denne ekspedition har lært mig, at det at skubbe grænserne for, hvad der er muligt, kan åbne døre for andre at følge," siger Scott.

Han siger, at han planlægger at fortsætte med at inspirere solorejsende og dele rejseråd via sin Instagram Bj.thetraveller, mens de går ind for bæredygtig turisme og havbevaring.

