Skulptur til Kent-floden – Grenada dykker-lodtrækning ventes snart

Billedhugger, dykker og fotograf Jason deCaires Taylor har skabt spektakulære undervandsinstallationer over hele verden, som kan nydes af dykkere og snorklere, men hans seneste værk Alluvia er blevet nedsænket i meget lavt vand tættere på hjemmet – i Kent.

Fremstillet af genbrugsglas, LED'er og marine rustfrit stål, inkorporerer værket miljøovervågningssensorer og er oplyst indefra om natten. Den blev installeret i floden Stour nær Canterbury's Westgate Bridge den 12. september.

Inspireret af Millais' berømte prærafaelitiske maleri Ophelia, den skildring af karakteren fra Shakespeares Hamlet mentes selv at være inspireret af en Stour-drukning fra det 16. århundrede.

Ophelia af John Millais

Skulpturen erstatter flere gamle Alluvia statuer fra Stouren. Taylor havde indvilget i at hjælpe Canterbury Commemoration Society med at reparere dem, men efter at have fundet ud af, at uddybning havde smadret dem, så han var gået med til at erstatte dem med noget mere moderne af hans eget.

Alluvia skulptur (Jason deCaires Taylor)

Alluvia henviser til de alluviale aflejringer af sand, der efterlades af Stourens svingende vandstand. "I takt med at floden svulmer og trækker sig tilbage med årstiderne, og som lyset skifter, forvandles skulpturen, først gennem skyggernes og lysets spil, derefter gradvist efterhånden som siv og alger dannes på og omkring den," siger Taylor.

Gennem årene har Taylor skabt andre værker i Storbritannien både over og under overfladen, herunder Den stigende tidevand, Plasticid, Omvendt Ensomhed og Chelsea Barracks Sculpture Trail

En verden på drift

Både, der venter på at blive sænket: En verden på drift (Jason deCaires Taylor)

En mere typisk Taylor-installation for dykkere og snorklere er sat til at synke ud for Carriacou, den lille ø, der udgør en del af Grenada. Arbejdet blev afsluttet, men dets placering under vand blev udskudt i juli på grund af de prioritetsskiftende skader forårsaget i den del af Caribien af ​​den ødelæggende kategori fem-orkan Beryl.

Som det skete, arbejdet En verden på drift havde til formål at fremhæve øernes sårbarhed over for virkningerne af klimaændringer. Den består af en monumental flotille på 30 to-tons origami-formede både sejlet af lokale børn, der havde fungeret som Taylors modeller - og som alle var blevet hjemløse af den katastrofale storm.

Installationen er nu planlagt til at gå i gang snart, i håbet om, at det vil ske opmuntre besøgende, især dykkere, at vende tilbage til Carriacou, der hjælper med at drive dets økonomiske genopretning og skabe et nyt fristed for livet i havet.

Også på Divernet: DEN DYKKER, DER GLÆDER TIL AT SÆTTE SIT MÆRKE, DYKKER-SKULPTØRS BUDSKAB TIL VANDSELSKABER, KORAL KARNEVAL KRYDDER GRENADAS UNDERVANDSPARK, OCEAN SENTINELS FORM NY GBR DYKKERSTIL