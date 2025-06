Seafari Diving lancerer luksuriøs liveaboard på Bahamas, Blue Marlin

Seafari Diving, der driver eksklusive dykkerfartøjer i Egypten og Maldiverne, har annonceret, at de næste år vil lancere en topmoderne luksus-liveaboard, Blue Marlin, som vil redefinere dykkeroplevelsen på Bahamas.

Dette storslåede fartøj med stålskrog er specialbygget fra kølen og op af dykkere til dykkere, og det tilbyder den ultimative blanding af komfort, sikkerhed og dykkereventyr i verdensklasse.

Med en længde på 42 meter og en bredde på otte meter er Blue Marlin omhyggeligt designet til at give en uovertruffen dykkeroplevelse. Med fire rummelige dæk og 14 elegant indrettede kahytter har fartøjet plads til op til 26 gæster i suveræn komfort. Indkvarteringsmulighederne omfatter to enkeltkahytter, to kingsize-kahytter og ti twinkahytter, alle med eget badeværelse, havudsigt og individuelt styrede airconditionanlæg.

Overdådigt udstyret twin-kahyt på Blue Marlin

WiFi med højhastighedsinternetadgang vil være tilgængeligt overalt på fartøjet samt et intranet og underholdningssystem ombord.

Blue Marlin vil tilbyde fem-, syv-, ti- og 14-nætters ruter, hvor de navigerer til de mest spektakulære dykkersteder på Bahamas, med særligt fokus på hajdykning i verdensklasse. Gæsterne vil have mulighed for at dykke sammen med hammerhajer, tigerhajer og hvidtippede hajer, udforske livlige koralrev, dramatiske fald, mystiske blå huller, historiske vrag og meget mere i Bahamas' blomstrende marine økosystemer.

Blue Marlin vil have et rummeligt dykkerdæk

Blue Marlin er designet med dykkernes sikkerhed og bekvemmelighed i tankerne og kan prale af et rummeligt dykkerdæk med rigelig plads til opbevaring og klargøring af udstyr. Faciliteterne ombord inkluderer en dedikeret spisestue med panoramaudsigt over havet og en lounge med en betagende udsigt over det åbne hav, hvilket giver de perfekte steder til afslapning mellem dykkene.

Derudover har fartøjet et soldæk med liggestole og et udendørs barområde med komfortable siddepladser, hvilket skaber en indbydende atmosfære, hvor gæsterne kan slappe af efter en dag med dykning.

Soldæk på Blue Marlin

Skibet er udstyret med avancerede sikkerheds- og navigationssystemer og er klassificeret som en passageryacht, hvilket sikrer overholdelse af de højeste internationale sikkerhedsstandarder.

Dyk ned i det exceptionelle

For at forbedre dykkeroplevelsen vil Blue Marlin blive understøttet af to RIB'er, tilbyde nitrox og afholde dykkerkurser. Fartøjet er rebreather- og teknisk dykkervenligt, og gennem et partnerskab med KISS Rebreathers US og Dive Talk vil det tilbyde instruktion og udlejning af det nye DiveTalk GO! rebreather-system. Derudover vil gæsterne have adgang til udlejningsudstyr af høj kvalitet fra Bare Sports og Atomic Aquatics.

Blue Marlin er også bygget med bæredygtighed i tankerne. Fartøjet vil blive udstyret med et spildevandsrensningsanlæg og emissionsreducerende udstyr for at sikre minimal påvirkning af miljøet, hvilket stemmer overens med Seafari Divings engagement i miljøbevidst drift.

Den indbydende lounge på Blue Marlin

"Vi skabte Blue Marlin til at være den ultimative liveaboard-oplevelse for dykkere, der søger komfort, eventyr og dykning i verdensklasse," sagde Jean Henon, grundlægger af Seafari. "Med sine luksuriøse faciliteter, ekspertbesætning og omhyggeligt sammensatte rejseplaner ser vi frem til at byde gæster velkommen ombord til uforglemmelige eventyr på Bahamas."

Blue Marlin er nu åben for bookinger, med afgange fra oktober 2026. Krydstogtspriser starter fra $2,350. For mere information og for at reservere dit dykkereventyr, klik link..