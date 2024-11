Shaff er klar til at dykke Maldiverne nord til syd

Dykning instruktør Shafraz 'Shaff' Naeem har tidligere sat sig selv rekordstore udfordringer, og til februar planlægger han at påbegynde et ambitiøst, om end fornøjeligt undervandsprojekt – at dykke klart hen over den maldiviske øgruppe.

Across Maldives 2025 dykkereventen arrangeres af Ocean 6/50, en velgørenhedsorganisation, der er medstiftet af Naeem. Startende fra det nordligste punkt, Haa Alif Thuraakunu, vil den liveaboard-baserede ekspedition drage sydpå for at nå Addu Atoll på planlagte 26 dage.

Ruten sydpå fra Haa Alif Thuraakunu til Addu Atoll

Med mindst et par 1-2 timers daglige dyk, der skal udføres på nøglesteder i hver atol undervejs, og ved at bruge DPV'er til hurtig fremdrift, forventer Naeem, at hans 50+ dyk hver involverer typiske distancer på 8-10 km, så han dækker en betydelig mængde jord i alt.

Hensigten, siger han, er at indsamle brugbare videnskabelige havdata om dykkene, som skal analyseres og formidles i samarbejde med internationale og lokale partnere.

Ocean 6/50 er en fond oprettet for at give maldiviske rekreative og professionelle dykkere ressourcer og støtte, herunder uddannelse programmer og workshops. Det har også til formål at beskytte Maldivernes undersøiske økosystemer.

Holdet vil stoppe ved øer undervejs til informationssessioner, rettet mod at "inspirere maldivianere og fremme en dybere forbindelse med vores naturlige økosystem, motivere de unge til at beskytte og bevare det for fremtidige generationer".

Shaff Naeem

Naeem, en tidligere militær dykning instruktør der har TDI/SDI, PADI og SSI certificeringer, har brugt 27 år i dykkerindustrien, senest med fokus på undervandsfotografering.

Han satte en asiatisk rekord for længste scuba-dyk med en 50 timers livestreamet nedsænkning i 2022 for at markere Maldivernes halve århundrede i dykkerindustrien.

Til den nye ekspedition har han samlet et hold på 26 tekniske supportdykkere med en række yderligere roller fra medicinsk support til kameraarbejde, herunder så velkendte navne som Ben Reymenants, Michael Menduno og Saeed Rashid.

Dykkerholdet vil tage på de bedste steder ved atoller i hele Maldiverne

Turen foretages d Kejser Jomfru liveaboard, med dykkerudstyr inklusive Divesoft CCR Liberty sidemount rebreather, Seacraft Ghost 2000 DPV og XDeep Stealth 2.0 Tech BC. Find mere om På tværs af Maldiverne 2025 på ekspeditionsstedet.

