Soft Magic Descending rammer spot med dykker-dommere

at 9: 04 am

Den britiske scuba-instruktør og professionelle kunstner Laura Parker var ikke bekendt med Asia Dive Expo (ADEX) Voice of the Ocean-konkurrencen, før hun tilfældigvis læste om det i en Divernet guide til internationale dykkerudstillinger tidligere på året.

Hun er glad for, at hun fulgte op på hovedet, dog fordi hendes maleri Blød magisk faldende har netop gjort hende til vinder af den prestigefyldte konkurrences Artwork-kategori. "Jeg deltog på lidt af et indfald i håb om at blive finalist, men var overrasket og begejstret over at høre, at en af ​​mine to bidrag var den faktiske kategorivinder," fortalte Parker Divernet.

Maleriet, et nyligt eksempel på, hvad hun kalder sine "vandige refleksioner", imponerede tydeligt et berømt panel ved dykkereventen i Singapore, da dets medlemmer udvalgte vinderne live på udstillingens hovedscene den 6. april.

ADEX er det største og længstvarende dykkershow i Asien, og Voice of the Ocean-konkurrencen omfavner naturen i fotografi og videografi såvel som i kunst.

Det 10 mand store dommerpanel af undervandsbilledskabere var især stjernespækket, bestående af David Doubilet, Jennifer Hayes, Berkley White, Erin Quigley, Franco Banfi, Kate Jonker, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Tobias Friedrich og William Tan.

Vinder af kunstværker ved ADEX 2025: Soft Magic Descending

Laura Parker, en autodidakt maler med base i Richmond, Surrey, havde skrevet to malerier og kom begge til den endelige shortlist, men Blød magisk faldende blev af panelet beskrevet som "et virkelig fantastisk værk", hvor flere dommere udtrykte ønske om at hænge det på deres vægge derhjemme.

Varmt lys

Maleriet på 46 x 46 cm er i akryl og blyant på et vugget træpanel. Mange af Parkers tidligere værker har været direkte baseret på hendes undervandsoplevelser, med billeder, der typisk afspejler livet i havet og rustne vrag, men Blød magisk faldende er en udsigt fra toppen inspireret af gåture langs bugtende vandløb.

"Blød magisk faldende er en udforskning af farver og mønstre, der jager og væver sig sammen som varmt lys piler over mørke vandige dybder," skrev Parker i sin konkurrence-bidragsbeskrivelse. "Jeg nyder de uendelige muligheder for at ændre former og former skabt af disse rislende bevægelser, og reagerer intuitivt ved at flytte malingen med dristige udtryksfulde gestus.

"Ved at bruge en pudserspartel i stedet for en pensel kan jeg ikke helt kontrollere, hvordan malingen bevæger sig og blander sig. At eksperimentere og tage risici er det, der begejstrer mig, når jeg kan opdage overraskende, uventede billeder, mens jeg bygger flere lag maling op for at fremkalde lys, der danser på vandet, kaster skygger, skaber former og stemninger."

Laura Parkers anden deltagelse Wrecked, baseret på hendes dykkererfaringer, nåede også finalen

"For mig er det spændende, skræmmende, frustrerende, vanedannende, givende og en helt uundværlig del af mit liv," tilføjer Parker. Hende værket dukkede først op on Divernet i 2021, da det caribisk-inspirerede kunstværk På dybt vand blev valgt til at blive projekteret over tre etager i en tøjbutik i Londons Oxford Street.

Hun havde malet det "som en modgift mod lockdowns dystre, da jeg huskede fredfyldte øjeblikke oplevet under bølgerne".

Parker kvalificerede sig som dykker på De Britiske Jomfruøer i 2006 i en alder af 54 og vendte tilbage til Storbritannien for at blive instruktør året efter. Mange af hendes undervandsmalerier var baseret på hendes erfaringer med at dykke og fotografere regelmæssigt i Grenada.

Find ud af mere om kunstneren på hendes hjemmeside, og mere om ADEX Voice of the Ocean her.

