Solomon Airlines lancerer første Trans-Tasman-rute

Solomon Airlines-flyvninger, der starter den 21. februar 2025 Auckland-Brisbane fra NZD$238 én vej, NZD$513 retur

Solomon Airlines fejrer flyselskabets første Trans-Tasman-tjeneste fra Auckland til Brisbane med

'Solomon Airlines Auckland-Brisbane lanceringspriser' fra NZD $238 en vej og NZD $513 afkast (inklusive afgifter). Særtilbudspriserne er de laveste full-service flypriser, der i øjeblikket er tilgængelige mellem New Zealand og Australien.

Solomon Airlines vil flyve Auckland til Brisbane med et Airbus A320-fly med 12 Business Class-sæder i en

2 x 2 konfiguration og 138 Economy Class sæder i en 3 x 3 konfiguration. Flyvetiden er 3 timer og 45 minutter.



'Solomon Airlines Auckland-Brisbane lanceringspriser' er til salg indtil udsolgt og inkluderer:

Full Service flyselskab, lækre måltider, snacks, drikkevarer, fremragende service ombord

Generøs gratis tilladt indtjekket bagage* på 30 kilo pr. person Economy, 40 kilo Business Class

Håndbagage på 7 kg Economy Class og 10 kg Business Class

Flight IE 725 vil operere om fredagen med afgang fra Auckland kl. 6.30 med ankomst til Brisbane kl. 07.15 for at tillade en hel arbejdsdag eller transfer til andre australske destinationer eller videre til Salomonøerne

Samme dag forbindelser til Honiara og Munda, porten til førende turistmål i de vestlige og Isabel-provinserne

Fantastisk mulighed for at prøve et lokalt stillehavsflyselskab, Salomonøernes højt elskede nationale flag luftfartsselskab

*Yderligere tilladte bagage gælder for Belama Plus-medlemmer og Fuldt fleksible priser

Solomon Airlines sagde, at den nye rute var en vigtig del af flyselskabets nye internationale tidsplan.



"Vi er glade for at lancere vores første Trans-Tasman-flyvninger, der tilbyder Kiwis et nyt flyselskabsvalg direkte til Brisbane, og dem, der rejser til Salomonøerne, en bekvem forbindelse samme dag via Brisbane til vores internationale gateways i Honiara og Munda," sagde John Wopereis , Commercial Manager hos Solomon Airlines.



"Auckland-Brisbane-flyvningerne i begge retninger er timet til at give gode forbindelser, hvilket gør rejser lettere og overkommelige for forretnings- og fritidsrejsende, såvel som RSE-arbejdere og VFR-trafik - dem, der besøger venner og familie i Australien, New Zealand og Salomonøerne, " sagde han.



“Selvom vi forventer, at mange vil bruge flyet til punkt-til-punkt-rejser mellem Auckland og Brisbane, forbinder tjenesten også problemfrit med vores fly fra Brisbane til Munda og Honiara, hvilket tillader rejse samme dag fra New Zealand via Brisbane til nogle af Salomonøerne førende turismedestinationer i de vestlige og Isabel-provinserne," tilføjede han.

"Denne rute er en del af vores udvidede internationale tidsplan designet til at forbedre regionale forbindelser, forbedre operationel effektivitet og sikre glatte rejseoplevelser for passagerer og fragt," sagde Mr. Wopereis.

For yderligere information se flysolomons.com eller følg os for de seneste Solomon Airlines-opdateringer, Facebook SolomonAirlines, Instagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlinesLinkedIn