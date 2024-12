Steve Backshall tager Ocean Down Under

TV-vært, forfatter, eventyrer og allround-topmand Steve Backshall tager sit Ocean-live-sceneshow til Australien i 2025.

Efter sin overskriftsplads på Main Stage ved GO Diving Show ANZ i Sydney i september vender Steve tilbage Down Under for at tage på turné rundt på syv forskellige steder med sit anerkendte, inspirerende show Ocean, som præcist har undertitlen 'bringing' marine drømme til livet'.

Steve Backshalls Ocean er et kærlighedsbrev til det mest spændende miljø på vores planet – og en fantastisk måde at lære mere om, hvad vi skal gøre for at redde vores have.

Som stjernen i det populære tv-program Deadly 60 bringer Steve sin varemærkeenergi til live gennem stunts, eksperimenter, rekvisitter, banebrydende videnskab og storskærms-optagelser fra sine to årtier i tv. Fra store hvide til store hvaler, sæler til sardinestimer, spækhuggere til dybets mærkværdigheder, fanger han ikonerne for det store blå i forbløffende detaljer.

Dette er en fantastisk mulighed for fans i alle aldre til at dykke dybt ind i den vidunderlige verden under bølgerne. Et must-see for hele familien!

Hans tur rundt i Australien inkluderer:

9. januar – Perth, Riverside Theatre

11. januar – Adelaide, AEC Theatre

13. januar – Brisbane, QPAC

15. januar – Newcastle, Civic Theatre

16. januar – Sydney, Enmore Theatre

17. januar – Canberra Theatre

18. januar – Melbourne, Hamer Hall

Billetter er til salg nu link..

Tilbage i Blighty

Bare rolig, hvis du gik glip af Steves UK-turné i Ocean i oktober og november, han vender tilbage til hovedscenen i GO dykkershow på NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts som hovedtaler.

To-til-en billetter er nu til salg til denne førende begivenhed på den britiske dykkerkalender.