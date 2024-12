Den næste generation af online dykkerlog

Mens nogle mennesker stadig er tilfredse med at bryde den gammeldags papirlogbog ud og sætte sig ned efter dykket for at skrible detaljerne fra deres sidste dyk væk, vender flere og flere dykkere sig til mere avancerede, mere interaktive metoder til at føre en rekord af deres dyk – og den nye online dykkerlog fra www.divelogs.com kan prale af et væld af innovative funktioner.

Version 3 af online dykkerloggen er fuldt integreret i en omfattende verdenskortdatabase over dykkersteder, og gør det muligt for brugeren nemt at holde styr på deres udstyr, dyk og ture – og da det hele er baseret online, kan du få adgang til dine data fra hvor som helst i verden blot ved at logge ind.

Kernen i dette brugervenlige produkt – som er designet til at køre på smartphones og store desktops – er en avanceret, fuldt redigerbar grid-baseret dykkerlog, der blev designet fra starten for at spare dig tid og kræfter og gøre din dataindtastning mere effektiv. Den inkorporerer premium brugerdefineret filtrering og copy-and-paste-redigering på tværs af flere dyk på samme tid - ligesom Excel.

Dykkerloggen er langt mere end blot en simpel registrering af dine dyk. Det er propfyldt med innovative funktioner, såsom at kunne søge efter et dykkersted fra det omfattende bibliotek af lokationer, få adgang til DiveLogs' premium Fish ID-database eller administrere dit brugte udstyr.

Online dykkerloggen har mulighed for at importere fra flere forskellige filformater og applikationer, og du kan eksportere alle dine data i standard UDDF-filformat.

Gitterredigering, ligesom Excel

DiveLogs Mike Fenney sagde: "Vi bruger så meget tid, penge og kræfter på at dykke! En online dykkerlog er en reel mulighed for at gå ud over det grundlæggende om hvornår, hvor og hvad jeg lavede i mine dyk. Det burde være mere end blot en rekord – det skulle hjælpe os med at genopleve disse dyk i vores erindringer, se overordnede tendenser i, hvordan vi kan (og gjorde!) forbedre os, og få en fornemmelse af, hvor meget af denne store blå planet vi har. udforsket. Og det skal være nemt og hurtigt at bruge.

"Dette har altid været målet bag divelogs.com. Den store blå planet lavede vi for mange år siden med vores smukke grundkortbrikker (det er specielt at se dette køre på en fuldskalaskærm). Den hurtige og nemme at bruge kom i version 3 med verdens første online fuldt redigerbare grid dykkelog, der opfører sig som Excel.

"Nu er de seneste funktioner i version 3.1 af vores online dykkerlog fokuseret på de to andre: minder (at se billeder og videoer indlejret i dine dyk) og store billedetrends med det nye analysemodul (af alle de diagrammer, vi oprettede, da ved at teste analysemodulet var det evnen til at se forholdet mellem SAC-hastighed og vægt, der viste niveauet af tilgængelige indsigter).

Dine data er sikkert gemt og sikkerhedskopieret på DiveLogs' egen dedikerede server i et britisk datacenter, og da denne facilitet er miljøvenlig, bruger den 100 procent vedvarende energi.

Standard online dykkerloggen er funktionsrig, uden begrænsninger for antallet af dyk, der indtastes, men der er premium-funktioner tilgængelige – såsom adgang til Fish ID-databasen (som nævnt ovenfor) og avancerede billedredigeringsværktøjer – for et årligt abonnement, der koster £20 (eller et tilsvarende beløb, hvis det er tilgængeligt i din lokale valuta).

Du kan få adgang til alle slags analytiske data, inklusive gasforbrug, maks. dybde, SAC-hastighed og mere.

Omdefinering af dykkerloggen

Kernen i version 3 er selve online dykkerloggen, som holdes i et avanceret gitter med masser af måder at lave hurtig redigering og import af dyk på og inkluderer interaktive profildiagrammer samt tæt integration med din udstyrsliste og basiskort, for at give dig et væld af oplysninger om, hvilket sæt du har brugt, og hvor du har dykket – alt lige ved hånden.

Du kan tilføje, importere og slette dyk i onlinelogbogen, bringe dine dykkercomputerprofiler ind, tilføje kommentarer, fotografier og videoer og vise alarmer og gasskift, administrere dine dykkerlogvenner, redigere det dykkerudstyr, du brugte ved dyk, og link det hele til dykkersteddatabasen.

Du kan nemt administrere dine fotografier og videoer i DiveLogs

Kend dit udstyr

Kan du ikke huske, hvilket udstyr du brugte på dit sidste dyk? Har du svært ved at huske, hvilke vægte du havde brug for? Et separat udstyrsgitter rummer alt dit eget dykkerudstyr og eventuelle lejeartikler, så du kan oprette udstyrsgrupper, tilføje til og redigere dine dykkerudstyrslister og se dit udstyrs brugshistorik.

Du kan få adgang til Fish ID-databasen og lære, hvor bestemte arter er blevet observeret

Udforsk vores vandige verden

En kernefunktion i version 3 af online dykkerloggen er den smukt designede og meget interaktive verdenskortdatabase. Den integreres fuldt ud med dykkerloggen og tilføjer en helt ny dimension, når du refererer tilbage til tidligere dyk. Det er dog langt mere end blot en måde at markere, hvor du har dykket. Det er også en stor og voksende ressource, der kan hjælpe dig med at finde dit næste sted at dykke - og du kan hjælpe andre dykkerlogbrugere ved at efterlade anmeldelser, så de kan beslutte, om netop det dykkested er noget for dem.