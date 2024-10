BSAC lancerer Adventure Diver kursus

Den britiske Sub-Aqua Club (BSAC) har introduceret, hvad den beskriver som en forbedret prøvedykningsoplevelse for potentielle nye medlemmer, ved at sætte to eLearning-moduler ind på selve dykket.

Som en "mere omfattende scuba-smager", siger den, at Adventure Diver er en måde for sine filialer og dykkercentre at fast-tracke ivrige try-dykkere enten til deres Discovery Diver- eller Ocean Diver-programmer.

Gennemførelse af de to teorimoduler, Introduktion til Discovery og Ocean Diver & Adapting To The Underwater World, betyder, at disse krediteres praktikantens formelle BSAC uddannelse hvis de beslutter at gå videre inden for 12 måneder.

De får også et års BSAC-medlemskab og en digital abonnement til medlemmernes magasin som en del af Adventure Diver-pakken.

(Seamus Kirby / BSAC)

Eventyrdykkere kan vælge at fortsætte deres uddannelse med enten en Discovery Diver eller Ocean Diver top-up pakke, som efter færdiggørelsen vil give dem deres dykkerkvalifikation.

"Dette er et alsidigt smagsprøvekursus, der kan bruges af både BSAC-klubber og -centre for at hjælpe med at øge konverteringsraterne prøv-dykker-til-praktikant," siger chef for dykning & uddannelse Sophie Hepstonstall.

"Takket være dets modulære format er Adventure Diver også en fantastisk måde at engagere ungdomsgrupper som Scouts eller Cadet Forces i BSAC diver uddannelse og bringe den næste generation af dykkere ind i klubben.”

eventyrdykker er åben for alle fra 10 år og koster 60 £.

Også på Divernet: BSAC på 70: Hvor skal du herfra?, Nu kan 10-årige dykke med BSAC, BSAC introducerer Advanced Ocean Diver, BSAC-dykkere tager RIB'er op ad Themsen