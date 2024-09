Familie + venner målrettet i PADI's henvisningsdrev

"Dykning giver mig mulighed for at udforske havets skønhed, og det vil jeg elske at dele med min partner, Brady," siger PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey fra Storbritannien og taler om træningsbureauets nye “Seek Adventure. Save the Ocean Together” rekrutteringsordning.

"Han voksede op uden land uden havet i sit liv og var ikke altid opsat på koldere vand. Men efter at have flyttet til Cornwall, fandt han en kærlighed til havet gennem surfing og snorkling.

"Nu er det næste skridt at få ham certificeret, da det åbner en helt ny undervandsverden for os at udforske sammen. Jeg kan ikke vente på, at Brady oplever magien under overfladen som PADI-dykker."

UK PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey: 'At blive Brady-certificeret er næste skridt.'

PADI opfordrer dykkere til at rekruttere venner og familiemedlemmer som deres dykkervenner med deres nye "dykker-anskaffelse"-kampagne, en incitamentsordning, der gør det muligt for PADI-dykkere på ethvert niveau at udsende et link med 15 % rabat til PADI Open Vand eLearning-kursus, via deres PADI-konto.

Ved at bruge linket låser den nye rekrut til gengæld op for en 30-dages prøveversion til PADI Club for den dykker, der sendte tilbuddet ud. Klubmedlemskab koster US $50 om året og giver adgang til rabatter på PADI's eLearning-programmer og certificeringskort, et gratis ReActivate-program og et abonnement på den digitale version af PADI's Dykning magasin.

"PADI investerer stort i denne kampagne, og vi opfordrer vores samfund af dykkere, dykkerprofessionelle og dykkercentre og resorts til at gøre det samme," siger PADI Worldwides chief brand and membership officer Valette Wirth.

'Glorificeret undskyldning'

Træningsbureauet kører fire mini-kampagner i forbindelse med henvisningsprogrammet, med fokus på de primære årsager til at lære at dykke, som den siger er wellness, tilknytning, uddannelse og formål.

Programmet giver PADI-professionelle et ekstra incitament til at sælge flere kurser ved at indgå i PADI Master Scuba Diver Challenge og tilbyder MSD-studerende muligheden for at vinde en dykkertur til Maldiverne.

India Black: 'Jeg vil meget gerne henvise alle, der er lidt bange for havet'

"Der er så mange forskellige grunde til, at jeg elsker at dykke," siger en anden UK PADI AmbassaDiver, Indien sort. "Jeg synes, det er en måde at jorde mig selv på, forbinde mig tættere til naturen, forstå undervandsverdenen bedre, og det er en fantastisk mindfulness-øvelse... men i virkeligheden er det en glorificeret undskyldning for mig at være i stand til at tilbringe dagen ude på havet og se på. mit yndlingsliv i havet og foregiver at være en havfrue.

"Jeg vil meget gerne henvise alle, der er lidt bange for havet. Jeg har talt med så mange mennesker, der har sagt, hvordan dykning fuldstændig ændrede deres syn på vandet, og jeg synes, det er sådan et helbredende sted, som alle fortjener adgang til.

“Jeg vil dog henvise min mor Katie! Hun er lidt tøvende, men jeg tror, ​​det ville være så fedt for hende at give det en chance!” Få mere at vide om PADI'er Henvis en ven kampagne.

