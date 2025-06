Dykkertur til Fiji på spil i PADI Master-udfordringen

at 10: 20 am

PADI har lanceret sin 2025 Master Scuba Diver Challenge, der har til formål at motivere dykkere verden over til at "nå toppen" af rekreativ dykning ved at opnå deres egen MSD-vurdering. Det betyder at blive en del af en elitekreds, der nås af færre end 2% af dykkere, ifølge træningsbureauet.

"PADI Master Scuba Diver-klassificeringen betragtes som det 'sorte bælte' inden for rekreativ dykning," siger PADI Worldwides chefbrand- og medlemsansvarlige, Kristin Valette Wirth. "Vi udfordrer dykkere til at fortsætte deres uddannelse og blive selvsikre og forberedte." dykkere klar at søge eventyr og redde havet hvor som helst i verden.”

Udfordringen er åben indtil slutningen af ​​oktober, hvor deltagerne får mulighed for at deltage i en lodtrækning om en dykkertur til Fiji, støttet af Tourism Fiji.

En tur til Fiji kunne være på vej (PADI)

Præmien inkluderer en returflyvning med to og seks nætters indkvartering samt fire dages dykning med PADI-dykkerresortet Paradise Taveuni. To andenpladsvindere modtager hver et rekreativt PADI eLearning-kursus efter eget valg.

Som en fortsættelse af PADI-henvisningsprogrammet er lodtrækningen åben for alle studerende, der arbejder hen imod at opnå deres MSD-klassificering i løbet af konkurrenceperioden. MSD-deltagere skal have gennemført deres Open Water-, Advanced Open Water- og Rescue Diver-kurser og fem specialer samt 50 loggede dyk.

Under træning (PADI)

Deltagere som registrerer sig her og besvare spørgsmålet "Hvorfor vil du være PADI Master Scuba Diver?", fortsæt for at modtage lodtrækninger baseret på deres præstationer undervejs.

MSD optjener 10 tilmeldinger hver; Rescue Diver og klubmedlem fem tilmeldinger hver; AOWD tre; specialer og køb af et certificeringskort to hver; og OWD og at tage Save the Ocean Pledge giver hver én tilmelding.

PADI-professionelle medlemmer er inviteret til at deltage i deres egen version af konkurrencen, hvor de, der viser den største vækst i MSD-vurderinger hos deres elever år efter år i deres region, optjener gratis PADI-medlemskab i 2026.

Detaljer om udfordringen kan findes på PADI Worldwides hjemmeside.

