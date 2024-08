Grant udvider Manx dykkerklubbens træningsomfang

Isle of Mans ældste dykkerklub er blevet tildelt et lotteristipendium for at sætte den i stand til at uddanne flere nye dykkere – og, forhåbentlig, sænke aldersintervallet for dets indtag.

"Det ville være dejligt at se flere unge mennesker, der gerne ville lære at dykke," siger klubformand Leigh Morris, der skrev finansieringsansøgningen, der netop er blevet godkendt af Manx Lottery Trust.

Isle of Man Sub-Aqua Club (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool uddannelse to eight young people over the next two winters.

"Vi sigter efter at træne unge mennesker til at opnå Ocean Diver-kvalifikation, og vi har to praktikanter, der lige er begyndt," fortalte Morris Divernet. De ekstra kontanter vil dække omkostningerne ved levering af dykkerudstyr i passende størrelser samt leje af poolfaciliteter til de ekstra sessioner.

IOMSAC er også en af ​​de ældste britiske Sub-Aqua Club afdelinger (BSAC 76), der er blevet startet i 1959 af personale på den nu lukkede Port Erin Marine Field Research Station. Isle of Man er en britisk kroneafhængighed og "den eneste hele nation i verden, der er en UNESCO-biosfære", siger Morris.

Klubben har omkring 50 medlemmer, heraf omkring et dusin praktikanter på nuværende tidspunkt. Den dykker de fleste uger, vejrafhængigt, og har to RIB'er, holdt på forskellige sider af øen for fleksibilitet, selvom medlemmer også kan gøre brug af den hårde båd, der drives af Isle of Mans eneste dykkerbutik Discover Diving.

pool uddannelse is carried out at King William’s College and open-water uddannelse mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life fotografering opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Morris arbejder for Manx Wildlife Trust, det samme gør klubsekretær Dr. Lara Howe, trustens marineofficer og IoM Søsøgning co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National Instruktør.

Bortset fra den slags havattraktioner, der er angivet af øens UNESCO biosfære status, klubben har adgang til skibsvrag på en række dybder og ejer, hvad den beskriver som "et af de mest historiske vrag på de britiske øer" - HM Sloop Væddeløbshest, som sank i 1822 og blev genopdaget af klubben præcis 200 år senere.

Tre kanoner blev opdaget på vraget sidste år. "Vi dykker jævnligt på stedet og finder nye artefakter ved hvert dyk," siger Morris. Det næste projekt for denne proaktive klub, som svar på en ekstern anmodning, er at koncentrere dyk omkring Douglas Lighthouse på jagt efter dets tabte historiske lampeudstyr.

