'One Dive Family' stiller op under SDI-banneret

Florida-baserede International Training (IT) har besluttet at rydde op i sit dykkertræningsbranding ved at samle dets forskellige bureauer under en enkelt paraply – SDI eller Scuba Diving International.

Hvad den betegner, dens "One Dive Family" kombinerer seniortjenesten TDI (Technical Diving International) med ERDI (Emergency Response Diving International) og PFI (Performance Freediving International) for at inkludere teknisk og redningsdykning og fridykning med SDIs fritidsdykkertjenester. .

"Siden 1994 har TDI sat standarden for sikkerhed og innovation inden for teknisk dykning," siger IT-chef Brian Carney. "Arven fra TDI er grundlaget, som SDI og vores One Dive Family er bygget på, og sikrer, at alle dykkere modtager den samme højkvalitetsuddannelse og støtte, som har defineret os i årtier."

At forene mærkerne under SDI "giver os mulighed for bedre at kommunikere vores fælles værdier og give en strømlinet, sammenhængende oplevelse for dykkere over hele verden", ifølge IT.

SDI var dannet i 1998 at omfavne rekreativ dykkeruddannelse fra begynderniveau og op. TDI, ERDI og PFI fortsætter som undermærker og bevarer deres specialiserede fokus.

"One Dive Family-kampagnen fejrer alt, hvad vi har stået for siden 1994," siger IT-COO Stephanie Miele. "Som en familiedrevet virksomhed med et globalt netværk af fagfolk og dykkere, giver denne forening os mulighed for klart at udtrykke vores formål og værdier.

"Under SDI, vil vi fortsætte med at lede som en global, mangfoldig familie af dykkere, der fremmer inklusivitet i vores bestræbelser på at hjælpe flere mennesker sikkert med at udforske undervandsverdenen med tillid og varig ærefrygt."