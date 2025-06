PADI samarbejder med udstyrsproducenter i trawl til nye dykkere

I sit seneste forsøg på at øge rekrutteringen af ​​nye dykkere har træningsbureauet PADI slået sig sammen med dykkerudstyrsproducenterne Fourth Element. Garmin, Shearwater, Suunto og TUSA lancerer en kampagne for dykkerhenvisninger.

Deres "Anbefal en ven"-program opfordrer eksisterende dykkere til at rekruttere venner og familie som deres nye dykkerkammerater ved at give dem incitamenter i form af dykkerudstyr og en dykkertur i Caribien.

Ifølge PADI Worldwide viser undersøgelser af deres nycertificerede dykkere, at mund-til-mund-metoden stadig er deres største motivationsfaktor, hvor 52% nævner en ven eller et familiemedlem som en vigtig faktor i deres beslutning om at gennemføre træningen.

(Tobias Friedrich / PADI)

"Når vi opdager vores kærlighed til dykning og havet, vil de fleste af os dele den med andre – jeg tror bare, vi er skabt på den måde," siger Jim Standing, CCO for Fjerde Element"Dette er en fantastisk måde for Fourth Element at være en del af at udvikle et fællesskab af ligesindede haveventyrere og beskytte vores legeplads for fremtiden."

Sådan fungerer det

Hver måned får henvisere og dommere chancen for at vinde et sæt mærkevaredykkerudstyr, siger PADI. Ved at logge ind på deres konto for at sende henvisningslinks til venner og familie, kvalificerer PADI-dykkere sig til at modtage 20% rabat på PADIs efteruddannelse eLearning, når en person, de har henvist, tilmelder sig Open Water Diver eLearning.

For hver person, der henvises, får de også én plads i en månedlig lodtrækning om dykkerudstyr.

De personer, der henvises, får 20% rabat på PADI OWD eLearning, når de aktiverer linket, samt en enkelt deltager i den månedlige lodtrækning og bliver berettiget til at henvise andre for at optjene yderligere deltagere.

(PADI)

Alle dykkere, der henviser en ven, deltager automatisk i en hovedpræmiekonkurrence, hvor den person, der henviser flest nye PADI-dykkere i 2025, vinder en fem-dages dykkerferie for to til en hvilken som helst Sandaler St. Lucia ejendom efter eget valg.

PADI-medlemmer opfordres til at besøge PADI Pros-bloggen for at lære, hvordan de kan integrere det nye henvisningsprogram i deres forretning. Find ud af mere om PADIs "Anbefal en ven"-kampagne.

Også på Divernet: GÅR DYKKERE GLIPPER AF ET TRICK MED VORES SYLNE HÅNDSIGNALER?, FIJI-DYKKERTUR PÅ SPIL I PADI MASTER CHALLENGE, SOLBRILLEMAKER HJÆLPER MED AT FINANSIERE PADI AWARE, HURTIGTÆNKENDE DYKKERPROFESSIONEL REDDER PILOTEN FRA BRAND