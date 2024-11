RAID udfylder nitrox & deco manglende links

Dive RAID International har introduceret to nye kurser designet til at bygge bro mellem dets tekniske og rekreative programmer - Nitrox Plus og Decompression Diver.

RAID Nitrox Plus Kurset er designet til rekreative dykkere, der ønsker at forlænge deres undervandstid og få indsigt i teknisk dykning, men uden at skulle foretage en større investering i nyt sæt, siger RAID. Det drejer sig om at bruge to cylindre (enkelt plus trin) for at give sikkerheden for ekstra gas ned til 40m fritidsgrænsen og lære den mest effektive måde at sætte den op og bruge den.

Kurset fokuserer på at bruge nitrox til dyk med maksimale sikkerhedsstop på 10 min. og inkorporerer en konservativ gradientfaktor.

Dekompressionsdykker er designet som en "blød introduktion" til trinvis dekompressionsdykning, ved hjælp af sidemount eller twinset, og giver mulighed for dyk til 40m ved brug af tre cylindre, to med bundgas og en med dekompressionsgas mellem 50 og 100 % oxygen. Kurset kan kombineres med RAID sidemount eller twinset træning.

Studerende skal være erfarne dykkere i åbent vand på 18 år eller derover med 30/25 timer eller mere logget under vand med Deep, Nitrox (eller Nitrox Plus) og Explorer 30 eller Advanced 35 specialiteter. RAID Deco 40 instruktører eller højere kan gennemføre kurset.

Eleverne forventes at gennemføre mindst ét ​​dyk i begrænset vand og minimum fire træningsdyk i åbent vand over mindst tre timer. En eller flere af disse skal være et deco-dyk.

Gratis beredskabscertifikater

For sine trænere, i mellemtiden, RAID tilbyder gratis førstehjælpsinstruktør- og iltleverandør-instruktør-certificering, hvis de ansøger inden udgangen af ​​april 2025.

Målet er "at have veltrænede førstehjælps- og iltudbydere til stede ved hvert dyk, på hvert sted, rundt om i verden", siger bureauet - og dermed gøre dykning "lidt mere sikker".

Ved udgangen af ​​2025 er det meningen, at alle RAID-ledere skal have begge certificeringer. For eksisterende RAID-instruktører, som endnu ikke har opnået dem, stiller det kreditten til rådighed uden gebyr indtil slutningen af ​​april, hvorefter kandidater skal betale, hvad der svarer til US $50 hver for dem.

