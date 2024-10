SSI navngiver 9 dykkere for at sprede ordet

Kurser agenturet SSI (Scuba Schools International) har lanceret sit eget "Global Ambassador"-program, med ni individuelle dykkere, som efter sigende repræsenterer "toppen af ​​ekspertise" inden for scuba, fridykning, udvidet rækkevidde og andre specialiteter.

Initiativet følger, hvad SSI siger har været et succesfuldt pilotår med en indledende gruppe af ambassadører, roaming dykkerprofessionelle Andi Cross, mand Adam Moore og Marla Tomorug, som udfører et projekt, de kalder Edges of Earth Expedition.

Oprindeligt seks i antal, og gruppen siges i løbet af året at have rejst til omkring 30 lande for at dele historier om enkeltpersoner og samfund "dedikeret til at bevare skrøbelige undersøiske økosystemer" og skabe kontakt med andre potentielle ambassadører.

Adam Moore, Andi Cross og Marla Tomalug

"Vi har været beæret over at repræsentere SSI i det sidste år og møde exceptionelle dykkere verden over," siger ekspeditionsleder Andi Cross. "Nu er det tid til at introducere flere utrolige individer dedikeret til sagen."

I 2023 SSI hedder Cross for dets første "ambassadørpartnerskab" nogensinde, kun fire måneder efter, at hun var gået over for at kvalificere sig som en SSI divemaster. "Vi har virkelig nydt at arbejde med disse fagfolk, alle samlet af SSI's indsats for at hjælpe med at etablere de bedste professionelle i verden," siger hun om de nye tilføjelser.

Naw Ruth fra Indien

Målet med programmet er at tilskynde potentielle dykkere til at træne med SSI ved at fremhæve rækken af ​​undervandsaktiviteter, der er tilgængelige på dens dykkercentre, og at inspirere eksisterende dykkere til at blive ved med at udvide deres viden og avancere til professionelle niveauer. Det er også beregnet til at forstærke SSI'er Blå Oceaner bevaringsinitiativ.

uddannelse agenturet beskriver sine ni ambassadører som emerging influencers, pro-level dykkere og historiefortællere, udvalgt på grundlag af dedikation til bedste praksis inden for dykning, havbevaring og samfundsbygning.

Adam Janikowski fra Hong Kong

Amanda Horn fra Canada

Joining Cross, Moore og Tomorug er Amanda Horn (Canada), Adam Janikowski (Hong Kong), Miranda Bowman (Mexico), Golshid Delavartorbehbar (Iran / Australien), Nej Ruth (Indien) og Marco Mancini (Italien).

