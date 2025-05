Solbrilleproducent hjælper med at finansiere PADI AWARE

Uddannelsesbureauet PADI har slået sig sammen med Costa Sunglasses i et træk, som de to siger er forbundet af en "fælles passion for udforskning og havbevarelse". Brilleproducenten har forpligtet sig til at støtte PADI AWARE Foundation med en ikke-offentliggjort donation.

"PADI og Costa har en langvarig fælles forpligtelse til at beskytte vores blå planet – men sammen kan vi gøre endnu mere," annoncerede Costas branddirektør, Jed Larkin. "Vi er stolte af at samarbejde med PADI for at forstærke meningsfuld handling og inspirere en ny bølge af havforkæmpere."

"Gennem dette partnerskab slutter PADI sig til mere end 20 naturbeskyttelsesallierede og 2,400 Costa-professionelle, der deler det samme kald – hvilket giver os mulighed for at forstærke vores indsats," sagde Katie Thompson, PADIs seniordirektør for miljø og bæredygtighed.

Solbrilleproducenten Costa har indgået et samarbejde med PADI

Florida-baseret Costa (tidligere Costa Del Mar) startede i 1983 og beskriver sig selv som den første producent af farveforstærkende, helpolariserede solbrilleglas.

I 2015 lancerede virksomheden et program kaldet Sparkplastik at bekæmpe engangsplast, der forurener vandveje. Det rapporteres, at dette initiativ i de mellemliggende år har resulteret i, at 45 tons linser er blevet genbrugt, og 3 millioner plastikflasker er blevet elimineret.

Virksomheden introducerede et papiralternativ til engangsplastikposer og genbruger også et halvt ton kasserede fiskenet årligt for at skabe sin Untangled-brilleserie. Costas omfattende udvalg af solbriller koster fra omkring £100 til £300.

PADIs dyk mod affald Programmet engagerer dykkere i at fjerne undervandsaffald, mens de indsamler data for at hjælpe med globale bevaringsindsatser – og danner grundlaget for det, som det kalder verdens største borgervidenskabelige bevægelse for havforskning.

