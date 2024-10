Det unikke forskningsfartøj FLIP, der er bestemt til at blive ophugget, har tilsluttet sig DEEP

R/P FLIP (Floating Instrument Platform), et banebrydende forskningsfartøj drevet i mere end 50 år af US Navy's Office of Naval Research og Scripps Institution of Oceanography, blev taget ud af drift i august 2023 og bugseret til Mexico for at blive skrottet.

Ordet om FLIPs forestående ødelæggelse nåede grundlæggeren af ​​DEEP, det undersøiske designfirma, der udvikler den næste generation af menneskelige undervandshabitater, og inden for 48 timer var et hold blevet forvansket og var på vej til Mexico for at opsnappe FLIP, før det blev ødelagt.

"Retningen fra vores grundlægger var ret klar," siger Giulio Maresca, FLIPs nye kaptajn: "Red hende. Kom ikke tilbage uden hende.”

Kendt for sit unikke design, kan denne bemærkelsesværdige platform 'vende' fra en vandret position til en lodret. Det 108 meter lange fartøjs evne til at ændre orientering fra vandret til lodret gav det stabilitet i selv stormfulde hav, hvilket gjorde det muligt at studere oceanografiske fænomener som lydudbredelse, bølgedynamik og livet i havet i åbent vand.

FLIP, der oprindeligt blev bestilt i 1962, havde spillet en afgørende rolle i at fremme videnskabelig forståelse af havet, især inden for akustik og hydrodynamik, og dets bidrag til oceanografi er fortsat meget betydelige, efter at have muliggjort årtiers banebrydende forskning inden for havvidenskab.

Nedlukningen i 2023 markerede afslutningen på en æra for denne ikoniske platform, som var blevet et symbol på innovativ havforskning. Men uden at verden vidste det indtil nu, skulle dette ikke være enden, og hun er nu det seneste fartøj til at deltage i det dybe eventyr.

Siden den reddede platform er blevet reddet fra skrotværket, har den fundet vej fra Mexico, gennem Panamakanalen og over Atlanten til Middelhavet, hvor hun i løbet af de næste 12-18 måneder skal ombygges og moderniseres i Frankrig.

Kristen Tertoole, administrerende direktør for DEEP, sagde: "FLIP er en ikonisk forskningsplatform - alle i de maritime forsknings- eller ingeniørsamfund kender hende, og mange har en krigshistorie eller to. Vi er utroligt stolte over at kunne bekræfte FLIPs ankomst til europæiske farvande.

"FLIP er fra en tid med dristig ingeniørkunst og optimisme for vores fremtid og vores oceaner, en etos DEEP deler og søger at legemliggøre. Vores mission er måske lige så dristig: at gøre mennesker vandlevende ved at gøre det muligt for vores art at leve, arbejde og trives under vandet.

"FLIP vil spille en nøglerolle i DEEP-flåden, der giver en unik platform for havforskning og er i stand til at understøtte DEEP's Sentinel-habitatudrulning som en del af vores udvidede forskningsnetværk.

"Vi ser frem til at annoncere hendes relancering i begyndelsen af ​​2026, og jeg er glad for at bekræfte, at mange oceanografiske og forskningsgrupper allerede er i kontakt for at sikre adgang."

FLIPs ombygning skal finde sted på MB92, et anerkendt skibsværft med faciliteter i både Barcelona, ​​Spanien og La Ciotat, Frankrig. "MB92s ry for banebrydende teknologi, innovation og en forpligtelse til bæredygtighed gjorde det til det oplagte valg for dette ganske vist meget usædvanlige projekt," siger Maresca.

MB92 Groups administrerende direktør Rob Papworth sagde: "Den komplette modernisering af FLIP for at fremme vores forståelse af havet er, hvad der er i vores DNA. MB92 er usædvanlig stolt over at være involveret i dette historiske projekt."

Dr. Tom Drake, Office of Naval Research, kommenterede: "Jeg er glad for DEEPs beslutning om at revitalisere og modernisere R/P FLIP, en unik forskningsplatform, der har tjent ONR usædvanligt godt i årevis. Dette moderniseringsinitiativ vil markant udvide hendes evner inden for havvidenskab, observation og udforskning og puste nyt liv i et fartøj, der har været afgørende for vores mission. Vi ser frem til at arbejde tæt sammen med DEEP for at fortsætte den amerikanske flådes stolte tradition for ekspertise i driften af ​​FLIP.”

Foto kredit: Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego