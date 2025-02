Se Diving into the Darkness med Suunto

at

at 12: 28 pm

Hvis du gik glip af Scuba Divers online-visning af den multi-prisvindende dokumentar Diving into the Darkness og Q&A med Jill Heinerth sidste år, er det nu din chance for at fange denne fascinerende film, med tilladelse fra Suunto.

Seere skal forhåndstilmelde sig link. til fremvisningen, som er torsdag den 13. februar kl. 7 GMT.

En af verdens største nulevende huledykkere, den canadiske opdagelsesrejsende Heinerth, har været involveret i nogle af de mest krævende og fejrede ekspeditioner, fra undersøgelse af verdens længste huler i Mexico til opdagelse af gigantiske isbjerghuler i Antarktis.

Se en trailer til Diving into the Darkness

Sammenholdt med nogle af disse episke dyk indeholder den 96 minutter lange dokumentar intime interviews og animerede flashbacks til Heinerths yngre år, der hjælper med at forklare hendes motivation for at tage del i sådanne ekstreme udfordringer.

Mere end 100 af hendes venner er døde i dybet, men hun fastholder, at hvert eventyr bringer hende et skridt tættere på at blive den kvinde, hun ville ønske, hun havde mødt som barn.

Filmen har allerede vundet prisen for bedste dokumentarfilm på dette års Santa Barbara International Film Festival og prisen for enestående fremragende ved arrangementet Documentaries Without Borders.