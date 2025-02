Vind en tur for to til Grenada på GO Diving Show

Kunne du tænke dig at vinde en tur for to personer til det caribiske dykkerparadis Grenada? – ja, besøgende på GO dykkershow denne weekend har chancen for at vinde denne fantastiske præmie, og alt de skal gøre for at deltage er at gå til PureGrenada stand (860) og Aquanauts Grenada stativ (410) til arrangementet.

Begge stande vil vise konkurrence QR-koder – scan disse for at have en chance for at vinde denne fantastiske tur, og find ud af mere fra PureGrenada- og Aquanauts Grenada-holdene om øen, dens mennesker og dykningen. De heldige vindere får besked i ugen efter showet.

Denne fabelagtige præmie - høflighed af Ren Grenada, Ægte Blue Bay Boutique Resort og Aquanauts Grenada – inkluderer flyrejser i økonomiklasse med British Airways, et ophold på syv nætter på True Blue Bay Boutique Resort på bed-and-breakfast-basis og en dykkerpakke med Aquanauts Grenada (gratis ti-dykkerpakke for dykker én og 50 % rabat på en ti-dykkerpakke for dykker to).

Et af et væld af vandfald, der venter dig på Grenada

Vind en tur for to til Grenada ved GO Diving Show 7

Grenada er et af dykker-hotspots i Caribien, med fantastisk landskab på toppen, historie og kultur, der matcher. Med farverige koralrev, spektakulære skibsvrag, spændende drivdyk og en unik undervandsskulpturpark – Grenada, Carriacou og Petite Martinique har det hele. Med mere end 50 steder med spændende undervandsvidundere, der skal opdages, er det ikke underligt, at dykkere på alle niveauer fra hele verden tiltrækkes af øen - et sandt dykkerparadis!

Vind en tur for to til Grenada ved GO Diving Show 8

True Blue Bay Boutique Resort er en 70-stjernet familievenlig ejendom beliggende i St Georges. True Blue Bay, som ejes og drives af Fielden-familien, er perfekt for dem, der søger en autentisk grenadisk oplevelse. Hotellet er perfekt for dem, der ønsker at fordybe sig i selve Grenada. Et livligt og venligt Boutique Resort tilbyder XNUMX komfortable og lækkert designede værelser.

Vind en tur for to til Grenada ved GO Diving Show 9

Udforsk 'Caribiens skibbrudshovedstad' med din nye Aqua-familie! Aquanauts Grenada er en familieejet og miljøvenlig dykkerbutik, der fokuserer på sikkerhed og mindeværdige oplevelser. Med vrag, rev og skulpturer at udforske, har Grenada virkelig noget for enhver dykker at nyde. Aquanauts Grenada tilbyder gratis Nitrox 30 % plus 4:1 – 6:1 dykkeforhold for at sikre en førsteklasses dykkeroplevelse.

En del af A World Adrift-skulpturen ud for Carriacou

NB: Blackout-datoer – 30. juni til 8. juli 2025, 6.-13. august 2025 og 15. december 2025-4. januar 2026. Udelukkelser – leje af udstyr, yderligere dyk, opgraderinger og/eller andre tilfældige udgifter. Tilbuddet gælder ikke for andre dykkerpakker. Tilmelding er åben for voksne over 25 år. Præmien er gyldig i et år fra lodtrækningsdatoen.

Steve Backshall står i spidsen for GO Diving Show

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbrugerdyk og rejse show i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, som vil diskutere Maltas rige maritime og krigstid arv, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som vil fortælle om deres seneste Expedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger. Andy Torbet skal MCing the Main Stage igen, ligesom han holder et oplæg om udfordringerne ved at skyde teknisk dykning til tv-shows. En liste over alle højttalerne, inklusive tider, kan findes link..

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer – den evigt populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vrag-dyk, pust-hold-workshops og lining-out-øvelser, marinebiologisk zone og, som er nyt for 2025, din chance for at prøve din hånd med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society blandt deres allestedsnærværende arkæologiske foreninger - række stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers.

Forhåndsbilletter er nu tilgængelige!

Køb din dagsbillet nu til £17.50 + bookinggebyr og vær klar til en lærerig, spændende og inspirerende oplevelse! Eller med så mange talere i løbet af de to dage, plus alle de interaktive udstillinger og udstillere at besøge, hvorfor ikke gøre det til en weekend og få en to-dages billet til £25 + reservationsgebyr?

Det vil være £25 for en dagsbillet ved billetkontoret i weekenden for showet, så bestil på forhånd og spar nogle penge!!

Gruppebilletpriser for 10+ personer er også tilgængelige, hvis du kommer med dit center/klubmedlemmer.

Bestil billetter på Go Diving Shows hjemmeside.

Og som altid inkluderer billetprisen gratis parkering. Og under 16 år går gratis, så tag børnene med til en fabelagtig familiedag!