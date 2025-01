80 år sænket: Endnu en Beaufort-bombemand spores

Adskillige Bristol Beaufort-bombevrag fra Royal Australian Air Force, der blev nedskudt i Anden Verdenskrig, har været placeret under vand i de seneste år, men det seneste er blevet opdaget ved et tilfælde i Timorhavet ud for Darwin, hovedstaden i Australiens Northern Territory.

Det tomotorede fly A9-497 var kendt for at have droppet under en mission i 1944, men alle fire af besætningen havde overlevet deres nødlanding og blev reddet den følgende dag, ifølge Australian Defense Force (ADF).

De andre opdagelser fra 2020'erne var A9-186, fundet i 2020 og A9-374 i slutningen af ​​2023, begge ud for Gasmata i Papua Ny Guinea.

RAAF Bristol Beaufort (Australian Defence Force)

Det intakte A9-497 vraget blev fundet af et ekkolodsundersøgelseshold bestilt af Australian Hydrographic Office, en del af ADF, til at foretage en rutinemæssig undersøgelse, selvom landinspektørerne ikke havde forventet at finde noget fly i området.

De ekkolodsbilleder, de fik, var detaljerede nok til, at eksperter kunne bestemme typen af ​​fly, hvor det kom fra og dets tilstand ved landing. Gashåndtag, målere og kabler i cockpittet var stadig intakte sammen med både motorer og propeller. Kanontårnet med maskingevær blev også på plads og pegede mod bagbord.

Primær RAAF bombefly

A9-497 havde været en del af RAAF's No 1 Squadron baseret på Gould, omkring 100 km syd for Darwin. Dens rolle omfattede konvojbeskyttelse ud for Australiens nordlige kyster og angreb på japansk-kontrolleret territorium i det nuværende Timor-Leste.

Bristol krigstid plakat

Beaufort var efterfølgeren til Bristol Blenheim, og RAAF favoriserede flyet på grund af dets langdistancekapacitet, når det kom til at patruljere dens omfattende kystlinje eller flyve langt ud til havet for at engagere sig i en invasionsflåde, og dets kapacitet til at levere enten bomber eller torpedoer .

Syv hundrede Beauforts blev bygget i Australien mellem 1941 og 1944, hvilket gjorde det til RAAF's primære bombefly i Stillehavskrigen. Ni frontlinjeeskadriller fløj kun Beauforts, og yderligere 10 fløj dem sammen med andre fly.

Det har forsvarsministeriet sagt A9-497 vil forblive uforstyrret under vand under Northern Territory-forvaltning. Dens dybde blev ikke oplyst.

Beauforts under opførelse i Melbourne under Anden Verdenskrig

Søger onkels fly

Marineinspektør Ocean Ecology havde lokaliseret de to tidligere Beauforts, der var savnet fra PNG. Scuba-dykkere besøgte A9-186 fra 100 Squadron og bekræftede, at resterne af to af besætningen, der var gået ned med flyet i 1943, forblev ombord.

Også fra 100 Eskadron var A9-374, som også var styrtet ned i 1943 og blev identificeret af Ocean Ecology specialistdykkere i september sidste år. Den blev fundet spredt i en dybde af 16 m på, hvad der blev beskrevet som et udfordrende dykkersted.

Ved begge lejligheder havde Ocean Ecology faktisk ledt efter et tredje RAAF Beaufort-bombefly tabt nær Gasmata. Dets undersøgelser var blevet finansieret af havøkologen og filantropen Dr. Andrew Forrest, fordi det stadig forsvundne fly var blevet styret af hans onkel, flyvende officer David Forrest.

