Australske dykkere finder WW2 hollandske undervrag

at 8: 00 am

En 100 år gammel Royal Netherlands Navy-ubåd er blevet opdaget 38 m dybt ud for Rottnest Island i det vestlige Australien af ​​det Perth-baserede dykkerhold WreckSploration.

HNLMS K XI blev søsat i april 1924 og tjente i Hollandsk Ostindien under Anden Verdenskrig, og patruljerede det nu indonesiske farvand fra sin base i Surabaya, Java.

Ubåden blev især husket for en heroisk redning af 13 overlevende fra den australske torpedobåd HMAS Yarra efter at det var blevet sænket af japanske krigsskibe i marts 1942.

K XI i Makassar, Sulawesi i Indonesien før WW2

Ubåden i tørdok i Fremantle Harbor (Western Australian Museum)

I 1946 nedlagdes K XI sank, mens den blev bugseret til ophugning i Fremantle, og blev senere bjærget og afklædt, inden den blev kastet. Dette blev registreret som at forlade ubåden i en dybde på omkring 80 m og næsten 16 km fra hvor dykkerne til sidst ville finde den.

Udpeget losseplads

VragSploration team, ledet af Andrew Oakley, siger, at da de fandt vraget, havde de viet måneder til "omhyggelig forskning, avanceret dataanalyse og teknisk dykning" som en del af deres Rottnest Ship Graveyard Project. 'Kræstegården' er en udpeget losseplads for uønskede fartøjer og militærkøretøjer.

HNLMS K XI på et ukendt sted (Western Australian Museum)

Forskerne havde krydsreferencer flere datasæt, inklusive museumsregistre og resultater fra luftmagnetometerundersøgelser, i samarbejde med WA Søfartsmuseum, Dykning i Vestaustraliens skibsvrag og Maritime Discovery Group.

Vraget var placeret omkring 5 km sydøst for Rottnest Ship Graveyard og dykkede nytårsdag, selvom dets opdagelse først for nylig er blevet annonceret.

Første dyk på K XI (David Jackson / Diving Western Australia's Shipwrecks)

Dykkerne Oakley, David Jackson og Patrick Morrison havde været ved at afslutte dagen, da "et usædvanligt cigarformet billede af rev dukkede op på enheden - usædvanligt nok bare til at have et hurtigt "rev"-dyk for at tømme tankene, så vi kunne komme tilbage til rampen".

Ubåden blev rapporteret at være i god stand, og selvom meget af den blev begravet, forblev mange af dens funktioner synlige, inklusive torpedo-rør, luger og forbindelsespunktet for det fjernede conning-tårn.

Nytårsdag opdagelsesdyk (David Jackson / Diving Western Australia's Shipwrecks)

Western Australian Museum bekræftede ubådens identitet efter at have sammenlignet arkivdata med en 3D-fotogrammetrisk model baseret på omkring 6,000 billeder af vraget fanget af WreckSploration-dykkerne.

"HNLMS K XI er et beskyttet skibsvragsted, der har betydelig historisk værdi som en rekord for WW2-samarbejdet mellem allierede styrker fra Australien og Holland,” sagde museet. Vraget er automatisk beskyttet under Commonwealth's Underwater Cultural Heritage Act 2018.

Endnu en udsigt over vraget (WreckSploration)

Finansiering til vragets fotogrammetri og dokumentation kom fra Holland gennem dets National Service for Cultural Heritage (RCE). Den udtalte, at opdagelsen viste "ikke kun båndene mellem Holland og Australien i 2. verdenskrig, men også hvor tætte de stadig er, når det kommer til at beskytte og forvalte vores undersøiske kulturarv".

A rapport, der kan downloades på vraget er tilgængelig fra webstedet Western Australian Museum.

