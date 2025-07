Bestsellere til guldbarrer: Opfordring til retssag om handel med skibbrudsguld

Med beviser, herunder en tilståelse om plyndring af vrag fra dykkeren Yves Gladu og guldbarrer, der angiveligt er solgt af det amerikanske par Gay & Philip Courter, har franske anklagere nu formelt anmodet om, at disse tre og en anden tiltalt, med en samlet alder på 317 år, stilles for retten for handel med stjålne skatte fra et skibsvrag fra det 18. århundrede.

Guldet kom fra Prinsen af ​​Conty, et fransk ostindieskib, der sank i en storm i 1746. Vraget af handelsfregatten, der blev opdaget på op til 15 m vanddybde i 1974 nær Belle-Île-en-Mer, en ø ud for Bretagnes kyst, blev plyndret efter at en guldbarre blev fundet under en undersøgelse af stedet.

Med tiden fandt vraget officielt kinesisk porcelæn og tre kinesiske guldbarrer, men arkæologiske udgravninger sluttede i 1985 efter at en storm havde spredt resterne.

Den bedst sælgende forfatter Gay Courter og hendes filmskabermand Philip indgik et venskab med det franske par Gérard & Annette Pesty efter at have mødt dem i deres hjemstat Florida i 1981. Annette Pesty, hvis mand døde i 1997, er den fjerde person, der skal stilles for retten.

Kuffert fuld af guld

Ifølge hoffolkene dukkede Gérard en dag op med en mappe med 20 guldbarrer og fortalte dem, at hans svoger Yves Gladu, en undervandsfotograf, havde bjærget dem fra et vrag.

Courterne sagde, at de havde indvilliget i at opbevare og senere sælge guldet på Gérards vegne. De beholdt barrerne i 15 år, før de begyndte at sælge dem på eBay og andre steder mellem 2010 og 2018, hvilket indbragte mere end 192,000 amerikanske dollars (140,000 pund).

De hævder, at provenuet var beregnet til Gladu, og at de ikke var klar over, at guldet blev betragtet som stjålet.

I 2018 opdagede en fransk undervandsarkæolog fem guldbarrer til salg på et amerikansk auktionshus. Opslaget henviste til en tidligere optræden af ​​Annette Pesty i BBC's tv-serie. Antikviteter Roadshow, hvor hun hævdede at have fundet guldbarrer, hun havde medbragt til showet, mens hun dykkede i Kap Verde.

Ingots set på Antiques Roadshow (US Homeland Security Investigations)

Gay Courter blev identificeret som sælgeren, og barerne blev beslaglagt af amerikanske myndigheder og returneret til Frankrig fire år senere.

Efterforskerne mener, at Courterne havde besiddelse af mindst 23 guldbarrer, og siger, at deres forhold til Gladu var langvarigt, herunder sejlture med ham i Grækenland, Caribien og Fransk Polynesien.

Gladu har tilstået at have stjålet 16 guldbarrer fra vraget i løbet af omkring 40 dyk mellem 1976 og 1999, men nægtede at have givet nogen af ​​dem til Courters og hævdede i stedet at have solgt dem til en tidligere soldat i Schweiz i 2006.

Husarrest

Courter-parret blev tilbageholdt, mens de var i Storbritannien i 2022, og forblev i husarrest i London i seks måneder, før de blev returneret til Florida.

En fransk anklager i Brest har nu anmodet om, at Gay, 80; Philip, 82; Gladu, 77 og Annette Pesty, 78, stilles for retten for handel med kulturværdier og hvidvaskning af penge. Hvis det bekræftes af en undersøgelsesdommer, kan retssagen begynde i slutningen af ​​2026.

Advokat Gregory Levy siger, at hans klienter, Courters, er uskyldige i kriminelle handlinger og ikke har tjent på salget, men kun har søgt at hjælpe deres venner. "De er dybt rare mennesker," siger han. "De så ikke skaden, da de amerikanske regler for guld er helt anderledes end de franske."

Levy har fortalt Independent at det faktum, at guld blev annonceret på eBay, viste, at der ikke havde været nogen intention om at skjule salg, og tilføjede, at British Museum, som han sagde måtte have været klar over dets oprindelse, havde købt guldbarrer taget fra Prinsen af ​​Conty og bør undersøges af franskmændene, "snarere end to amerikanske otteårige".

Gay Courter har skrevet fem bestsellere blandt sine syv romaner og fire faglitterære værker, herunder Jeg taler på vegne af dette barn, en Pulitzer-nomineret erindringsbog om plejebørns situation – et emne, der var blevet fokus for parrets dokumentarfilmproduktionsselskab.

