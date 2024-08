Bryd op på frygten for indsamling af skibsvragskatte

Frygt bliver udtrykt i Cornwall om det forestående salg af Shipwreck Treasure Museum i Charlestown, en ejendom, der indeholder en historisk samling af maritime og skibsvrag-memorabilia, der omfatter mange amatør-scuba-dykkerfund fra gennem årene.

Der er nu bekymring for, at det måske ikke viser sig muligt at sælge museet som going concern, og i så fald kan den unikke samling brydes op.

"Det er trist for Charlestown på lokalt plan, men det er trist for Cornwall som helhed, fordi vi mister et vidunderligt museum," har lokalhistoriker Elizabeth Dale sagt til BBC og tilføjet, at uanset hvad der sker, er maritime artefakter doneret af lokale grupper og familier. skal ikke sælges fra.

Museet indeholder omkring 7,000 genstande (SBC Property)

Dele af museet er forbundet med tunneler (SBC Property)

En del af Shackleton udstillingslokale (SBC Property)

Museet har til huse i Merchants of Charlestown-bygningen med udsigt over den historiske Charlestown-havn i St Austell og indeholder omkring 7,000 genstande, der er udstillet eller opbevaret, alle inkluderet i udbudsprisen på 1.95 millioner pund for ejerskabet af ejendommen.

Nogle af udstillingerne er kommet fra berømte skibsvrag, herunder Mary Rose, Titanic, Lusitania og Royal Charter og, som det kunne forventes, siges alt at være blevet erklæret til modtageren af ​​vraget eller var omfattet af den nationale vrag-amnesti i 2002.

Et omfattende kompleks af tunneler forbinder de forskellige dele af museet. Prisen inkluderer den aktuelle Shackletons Legacy Exhibition, co-produceret med Royal Geographic Society.

Hurtig rundvisning i museet (SBC Property)

Der er også en 100-dækket bar-restaurant, butikker og is-café-takeaway, og en køber, der ønsker at holde museet i gang, kan benytte sig af dets eksisterende fuldtidsansatte på fire.

Beredskabsplaner

Museet blev etableret for næsten 50 år siden, og har de seneste ni år været ejet af Sir Tim Smit, medstifter af Eden Project og ejer af The Lost Gardens of Heligan, som lige nu er i gang med at konsolidere sine virksomhedsaktiviteter .

Smit er kendt for at have lavet beredskabsplaner i tilfælde af, at det skulle vise sig umuligt at sælge museet og indbo som going concern - han har tænkt sig at bortauktionere skibsvrag-memorabilia separat i november, ifølge Cornwall Live. Ejendomsmægleren, der håndterer salget, er SBC Ejendom af Truro.

I mellemtiden Skibsvrag Treasure Museum forbliver åben for forretninger dagligt fra 10-4. Entré (ikke inklusive Shackletons Legacy) koster £8.50 (£5 for under-18).

Også på Divernet: DYKKERMUSEUM TIL TØRRING BRUGER STØTTE, LUSITANIEN EJERGAVER RMS LUSITANIEN VRAGET TIL MUSEET, DYKKEROPDAGELSER MUSEUM TOMMER FREM, LOTTERI LIVSLINJE FOR MARY ROSE