'Dancing Mouse' amerikansk destroyervrag fra WW2 er lokaliseret

Det dybtliggende vrag af en destroyer fra den amerikanske flåde sænket efter et tappert sidste opgør mod oddsene under Anden Verdenskrig er blevet opdaget i det nordøstlige Indiske Ocean, ifølge US Naval History & Heritage Command (NHHC).

Destroyeren USS Edsall (DD-219) havde overlevet uskadt i mere end en time, mens de konfronterede en stærk japansk flådestyrke, før den til sidst blev ramt og sænket under luftangreb.

Den amerikanske flåde og Royal Australian Navy, som var stødt på vraget, mens de scannede havbunden under en ikke-relateret mission, ventede indtil den nylige Remembrance Day (Veterans Day i USA) den 11. november med at annoncere opdagelsen.

USS Edsall afbilledet i begyndelsen af ​​1920'erne (NHHC)

94m Edsall blev bygget i 1920, en af ​​Clemson-klassens "flush deck" destroyere designet i 1917 som kampflådeeskorte for at imødegå tyske torpedobåde fra WW1.

Hun bar fire 4 tommer kanoner, en 3 tommer luftværnskanon, fire triple-tube 21 tommer torpedobeslag med 12 torpedoer, to dybdeladningsbaner på agterstavnen og en fremadgående dybdeladningsprojektor, en opsætning der havde ændret sig lidt bortset fra nogle ekstra maskingeværer, da 2. verdenskrig var i gang.

Efter Pearl Harbor-angrebet i november 1941 Edsall blev tildelt konvojeskorteopgaver i det vestlige Stillehav. I slutningen af ​​februar 1942 forlod destroyeren, under kommando af løjtnant Joshua James Nix, Tjilatjap på Java med søsterskibet USS piske at hente overlevende fra vandflyveren USS Langley, som var blevet hårdt beskadiget i et japansk luftangreb, mens han medbragte jagerfly og flybesætninger.

Edsall tog imod alle de overlevende og overførte tre dage senere de fleste af dem til tankskibet USS Pecos nær Juleøen, inden vi starter tilbage nordpå mod Java.

Kort efter opdagede og sank japanske fly Pecos. Japanske flåderegnskaber tyder på det Edsall kunne have forsøgt at reagere på nødkald fra tankskibet, men den 1. marts stødte destroyeren på fire større japanske krigsskibe: slagskibene hiei og Kirishima og tunge krydsere Tone og Chikuma.

Disse fartøjer siges at have affyret 1,300 granater mod Edsall uden at lande et hit. En japansk observatør sammenlignede hendes optræden med en "japansk dansende mus" på grund af hendes uforudsigelige fart og kursændringer.

Det krævede en angrebsstyrke af dykkerbombefly for endelig at deaktivere og sænke destroyeren. Et lille antal overlevende blev samlet op af Chikuma men de skulle senere henrettes.

Sidste øjeblikke af 'Dancing Mouse', USS Edsall (NHHC)

Ekstrem dybde

I sommeren 2023 Royal Australian Navy ubådsredningsskib Stoker opdagede vragstedet på dets sonar, og opfølgende ROV-dyk blev udført til en ekstrem dybde på omkring 5.5 km. RAN informerede NHHC, som til sidst var i stand til at bekræfte vragets identitet som USS. Edsall.

Destroyeren var oprindeligt blevet rapporteret sænket omkring 320 km øst for Christmas Island, et australsk territorium syd for Java.

"At finde Edsall yderligere cementerer den stærke alliance, der har eksisteret mellem USA og Australien siden Anden Verdenskrig – yderligere forstærket af det nuværende trilaterale sikkerhedspartnerskab mellem Australien, Storbritannien og USA (AUKUS),« kommenterede den amerikanske flådeminister Carlos Del Toro.

"En nøglekomponent i AUKUS er udviklingen af ​​de mest banebrydende undervandsteknologier af den type, der gjorde det muligt at opdage Edsall i Det Indiske Oceans vidder – noget, der ikke var muligt for blot et par år siden.”

En anden udsigt over vraget (Royal Australian Navy)

"Edsall blev tildelt to kampstjerner for sin krigstjeneste,” har NHHC-direktør Samuel Cole skrevet. "Men fordi der ikke var nogen levende amerikanske vidner til EdsallI sin sidste kamp er der ingen æresmedaljer, flådekors eller præsidentenhedscitater for det, der var en af ​​de mest galante og modige handlinger i den amerikanske flådes historie.

"Ikke desto mindre har vi en pligt til at huske deres mod i lyset af overvældende odds."

