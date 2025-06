Det dybeste skibsvrag nogensinde i franske have er en handelsmand fra 1500-tallet

Det dybeste vrag, der nogensinde er fundet i fransk farvand, er blevet opdaget ved et tilfælde i en dybde af næsten 2.6 km – og det menes at være et handelsskib fra det 16. århundrede, der havde sejlet vestpå fra Italien.

Skibsvraget, døbt "Camarat 4" efter forbjerget Cap Camarat, blev fundet den 4. marts ud for kystkommunen Ramatuelle ved Middelhavet, syd for St. Tropez, og dets opdagelse er netop blevet annonceret efter opfølgende forskning.

En "kontroloperation af havrev" blev udført af den franske flådes CEPHISMER-team, der specialiserer sig i undervandsforsvar og -udforskning, og som kontrollerer landets dybhavsressourcer. Vraget blev oprindeligt set under en sonarundersøgelse, før en autonom undervandsfartøj (AUV) blev sendt ned for at få nærbilleder af stedet.

Opdagelsen blev rapporteret til Middelhavets maritime præfektur, som til gengæld henvendte sig til regeringens afdeling for undervandsarkæologisk forskning (DRASSM), ansvarlig for beskyttelse, undersøgelse og udvikling af Frankrigs undervandsarv.

En del af det dybe vrags last (DRASSM)

Skibet var mere end 30 meter langt og 7 meter bredt og medbragte en last af keramiske kander og tallerkener samt metalstænger. Omkring 200 kander og 100 tallerkener kan ses på billeder taget af AUV-kameraerne, og mange flere keramikgenstande menes at ligge begravet i sedimentet.

Kanderne er af ligurisk design fra det 16. århundrede, og de gule tallerkener menes også at stamme fra Ligurien. Regionen ligger nordøst for vraget i det nordvestlige Italien, hvis middelhavskyst udgør det, der i dag er den italienske riviera.

Nogle af kanderne, som har afrundede tude, bærer monogrammet 'IHS', en forkortelse af Jesus Kristus dannet af de første tre bogstaver i hans navn på græsk. Andre er dekoreret med plantebaserede eller geometriske mønstre, med flere identificerede mønstre. Ankre, seks kanoner og to kogegryder er også blevet identificeret.

Gule tallerkener ligger blandt kanderne i ligurisk stil (DRASSM)

"På denne dybde ville vraget være blevet bevaret fra enhver nedbrydning eller plyndring, så dette er en unik forskningsmulighed," siger DRASSM, som planlægger at udforske yderligere ud til grænserne af vragets vragfelt, udføre fotogrammetri af vraget og tage udvalgte prøver til analyse.

Den sagde, at den forventede, at et tværfagligt team af maritime arkæologer, keramikere, specialister i skibsarkitektur, artilleri, ankre og materialer samt konservatorer ville blive involveret i projektet.

Vraget skulle også give en mulighed for at øge bevidstheden om havforurening, "med både mikro- og makroaffald til stede i store mængder på stedet" – en moderne dåse kan ses på et af billederne.

En dåse ligger i nærheden af ​​et anker fra det 16. århundrede (DRASSM)

"Camarat 4 er en bemærkelsesværdig opdagelse på grund af dens dybde, hidtil usete karakter og den mulighed, den giver for at studere et næsten intakt sted fra det 16. århundrede," siger DRASSM og tilføjer, at "dette vrag udgør et nyt skridt i udforskningen af ​​afgrunden."

