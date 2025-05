Rekorddybdeubåd fra 1. verdenskrig fundet på 400 meters dybde

Et dybhavstrænings- og ingeniørdykning ud for San Diegos kyst i Californien har givet hidtil usete billeder af en ubåd fra 1. verdenskrig. USS F-1 var gået tabt den 17. december 1917, hvorved 19 besætningsmedlemmer omkom, og blev fundet liggende på styrbord side "bemærkelsesværdigt intakt" i en dybde af omkring 400 m.

Billederne i høj opløsning blev taget af et tværfagligt team ledet af Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) med eksperter fra den amerikanske flåde, Naval History & Heritage Command (NHHC) og National Science Foundation (NSF).

Den 1911 meter lange ubåd, der blev søsat i 43, kunne i en periode gøre krav på verdensrekorden i dybdykning efter en nedstigning på 86 meter. Fra 1917 tjente den med Pacific Patrol Force med base i San Pedro, Californien.

Under manøvrer ud for Point Loma i San Diego kolliderede ubåden med søsterskibet USS F-3 og med et hul i bagbords side foran maskinrummet sank det inden for få sekunder. Kun tre mand kunne reddes.

Hul i skroget på USS F-1 forårsaget af en kollision med søsterskibet USS F-3. (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Fotogrammetrisk rekonstruktion af F-1'erens agterstavn og propel (Zoe Daheron / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Under ekspeditionen var holdet også i stand til at undersøge en amerikansk flåde Grumman TBF Avenger torpedobomber fra 2. verdenskrig, der blev brugt som træningsfly, da den styrtede ned tæt på F-1 websted i 1950.

Opererer mellem 24. februar og 4. marts fra forskningsfartøjet Atlantis Holdet udførte syv dyk ved vragstederne ved hjælp af ikke-invasive still- og videosystemer monteret på ubåden. Alvin – nu beskrevet som et menneskebesat køretøj (HOV) – samt sonarsystemer på AUV'en Sentry.

Undervandsfartøjerne er en del af Nationalt dybvandsanlæg (NDSF) flåde, som er finansieret af NSF.

Den amerikanske flådes forskningsfartøjsofficer Rob Sparrock (til venstre) og NHHC's seniorarkæolog Bradley Krueger i HOV Alvin (Bruce Strickrott / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Kontrolltårnet og kollisionsskaderne, der forårsagede ubåden F-1's forlis (Zoe Daheron / © Woods Hole Oceanographic Institution)

USS F-1's propel (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Udvendigt skibshjul placeret på F-1's sejl eller stabilisator (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Afgørende øjeblikke

"NDSF leverer essentielt udstyr til at nå dybhavet," sagde Lisa Clough, fungerende divisionsdirektør for NSF Division of Ocean Sciences.

"Selvom HOV Alvin og AUV Sentry er afgørende for at afdække geologiske farer i dybhavet og studere fjerntliggende økosystemer, tilbyder de også muligheder for at uddanne den næste generation af forskere og afdække afgørende øjeblikke fra vores nations historie."

NHHC arbejder med at lokalisere, fortolke og beskytte amerikanske flådeskibe og -fly, og dens undervandsarkæolog Brad Krueger udførte det, der var både hans første Alvin dyk og hans første personlige dyk på et historisk vragsted.

"Det var en utrolig spændende og ydmygende oplevelse," sagde han. "Vi alle på NHHC er taknemmelige for dette samarbejde, som også gjorde det muligt for os at dokumentere og vurdere fartøjernes tilstand."

Forreste del af torpedobombeflyet Avenger fra 2. verdenskrig, som styrtede ned i 1950 (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Avengers cockpit (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Halesektion (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Der blev afholdt en mindehøjtidelighed d. Atlantis over F-1 vraget efter dykkene, hvor klokken ringede 19 gange – én gang for hvert besætningsmedlem, der mistede livet. "Historie og arkæologi handler om mennesker, og vi følte, at det var vigtigt at læse deres navne højt," sagde Krueger.

Multistråle-sonarsystemerne på Atlantis og Sentry producerede kort i høj opløsning af ubåden og den omkringliggende havbund, mens videooptagelser og stillbilleder i høj opløsning blev brugt til at producere 3D-fotogrammetriske modeller, der tilbyder præcise målinger og detaljer om koloniseringen af ​​havliv.

"Vi var omhyggelige og metodiske i vores undersøgelse af disse historiske steder, så vi kunne dele disse fantastiske billeder, samtidig med at vi bevarede den ærbødighed, disse steder fortjener," sagde Anna Michel, chefforsker for NDSF og ekspeditionens medleder.

