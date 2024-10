Dykkerhold løser Dorset Pin Wreck-mysteriet

I de 34 år, siden det blev opdaget af dykkere, er et fartøj, der er sænket ud for Dorset-kysten, kun blevet omtalt som "Pin Wreck" - men nu er den 27 m dybe mystiske båd blevet identificeret som en Admiralty fortøjningslighter bygget i 1866 og mistede 37 år senere.

Fundet ud for St Albans Head sydvest for Swanage i 1990, var det 24 m metalbeklædte træfartøj blevet opkaldt efter de hundredvis af gule metalbolte, der omgav det på havbunden. Vraget omfattede en dampdrevet kapstan med kedel i agterstavnen, sammen med Admiralitetets fortøjningsbøjer, kæde og ankre.

St Alban's Head (Bermicourt)

Et hold fra Bournemouth University Maritime Archaeology har arbejdet på puslespillet siden 2019, efter at være blevet vist genstande, der blev fundet fra stedet af dykkeren Nigel Bryant i 1990'erne. Disse omfattede en remskiveblok fastgjort til et keramisk fragment mærket "Portsmouth Dockyard".

Efter at have dykket vraget selv, konkluderede arkæologerne, at det sandsynligvis var en fortøjningslighter, et fartøj, der ville være blevet trukket af en slæbebåd.

Kapstanen med hjul under (BU Maritime Archaeology)

Kedlen, der drev kapstanen (BU Maritime Archaeology)

"Disse fortøjningslightere blev designet af Admiralitetet til at lægge og dække de tunge fortøjninger, der er nødvendige for at støtte den skiftende flåde fra det 19. århundrede," siger teamet. "De blev også brugt til bjærgning og dykningens tidlige dage, fremhævet af dykkerstøvlen fundet på stedet i 1990'erne og nutidige billeder af skibsbjergning."

Anker (BU Maritim Arkæologi)

I National Archives fandt holdet planer om to identiske Portsmouth Dockyard Yard Craft lightere YC5 og YC8 det så ud til at passe til regningen - men de kunne ikke finde nogen registrering af, at nogen af ​​dem var gået tabt.

Nu har de imidlertid fundet en rapport i Forsendelsestidende af 11. september 1903, at en fortøjningslighter sank ud for St Albans Head i hårdt vejr, mens den blev bugseret fra Portsmouth til Portland. De 30 mand ombord var alle blevet overført sikkert til slæbebåden.

En yderligere arkiveret reference bekræftede, at den tabte lighter var YC8, som menes at være blevet brugt til at hjælpe med at redde HMS Eurydice ud for Isle of Wight i 1878. Tabet af korvetten havde været en af ​​Storbritanniens værste fredstids flådekatastrofer på det tidspunkt.

En registrering af tab blev senere fundet for YC8's transportudstyr fra St Alban's Head i september 1903.

Et dyk omkring Pin Wreck, nu identificeret som YC8 (BU Maritime Archaeology)

Arkæologerne har søgt om YC8 at blive udpeget som et beskyttet websted. "Dette er et sjældent eksempel på en type servicefartøj, som var afgørende for at opretholde driften af ​​Storbritanniens havne i det 19. århundrede, så det er afgørende, at vi bevarer det," sagde teamleder Prof Dave Parham fra Bournemouth University Maritime Archaeology.

"Dens identitet har forblevet et mysterium i tre årtier, men det, vi observerede på vores dyk, betød, at vi kunne finde de spor, der kunne afsløre vragets hemmeligheder og forstå, hvordan det endte på havbunden. Materialerne, som fartøjet er lavet af, tyder på en bygning af høj kvalitet, muligvis knyttet til et kongeligt værft.

